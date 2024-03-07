Центр для пациентов с орфанными заболеваниями планируют создать в Казахстане

В Минздраве прошла встреча с председателем правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болатом Жамишевым и главой КФ «University Medical Center» Юрием Пя по вопросам совершенствования медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: ortcom.kz

В рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы улучшения оказания медпомощи детям с редкими заболеваниями.

Министерство совместно с фондом «Қазақстан Халқына» реализует 12 проектов по обеспечению дорогостоящими лекарствами граждан с орфанными, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, по развитию онкологической службы, детской нейрохирургической службы, трансплантации, инфраструктуры и реаблитационных центров и др.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова поблагодарила главу общественного фонда «Қазақстан халқына» за помощь в реализации жизненно важных проектов, обозначив основные направления для дальнейшего развития сотрудничества. Она подчеркнула важность формирования единого комплексного подхода к лечению детей с орфанными заболеваниями на базе КФ University Medical Center.

По итогам встречи было принято решение создать в Казахстане орфанный центр, который позволит повысить доступность дорогостоящих медуслуг и лекарственного обеспечения для данной категории больных.