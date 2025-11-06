Одним из действенных инструментов при реализации таких программ в секторе обрабатывающей промышленности является предоставление приоритетного права на участие в регулируемых закупках

Фото: Акорда

В связи с этим в рамках государственных закупок установлены изъятия из национального режима до 4 834 позиций.

По итогам 9 месяцев текущего года госорганами заключено товаропроизводителями более 140,7 тыс. договоров на сумму 399,9 млрд тенге, тогда как за аналогичный период прошлого года –109,9 тыс. договоров на 202,5 млрд тенге.

Фондом «Самрук-Казына» совершенствуется качество поддержки отечественных товаропроизводителей, что дает положительные результаты. Нынче по итогам анализируемого периода заключено 266 офтейк-контрактов на сумму 141,6 млрд тенге и 320 долгосрочных договоров на 340,1 млрд. Крупные заказчики, включая государственные органы и недропользователей, должны разрабатывать и реализовывать программы по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг. Эти программы направлены на создание «устойчивых» производств, ориентированных на обеспечение потребностей недропользователей.

19 мая 2025 года Президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров», который регламентирует функционирование нового Реестра казахстанских товаропроизводителей. Он стал частью системы «электронного правительства» и заменил прежние сертификаты. Включение в реестр открывает доступ к мерам господдержки и госзакупкам для казахстанских производителей . Эта система позволит выявлять «лжепроизводителей», повышать прозрачность, снижать коррупционные риски..

Помимо точечных мер ведется работа по развитию инструментов финансирования. Для усиления роли бизнеса в кредитовании реального сектора докапитализирован холдинг «Байтерек» до 1 трлн тенге, что увеличило его возможности по поддержке предпринимательства, жилищного строительства и реализации ключевых проектов до 8 трлн тенге.

На данный момент освоено более 4 трлн тенге или 50 %, поддержано свыше 8 тыс. субъектов бизнеса, из которых 96 % – малые и средние предприятия. К 2027 году объем финансирования может достичь 10 трлн тенге.

Для крупных инвесторов создан гарантийный фонд, обеспечивающий доступ к долгосрочному и стабильному финансированию. Поддержка может достигать до 80% стоимости проекта в виде финансирования и до 30 % за счет гарантий.

Значительную долю в финансировании новых производств составляют частные инвестиции, в том числе иностранные. К примеру, в специальных экономических и индустриальных зонах на 1 тенге госинвестиций привлекается свыше 8 тенге частных средств, что подтверждает их эффективность и привлекательность.

Дает свои результаты «политика экономического патриотизма»: она помогает росту доли обрабатывающей промышленности, запуску высокотехнологичных производств и созданию новых рабочих мест. По итогам 9 месяцев рост в этих секторах составил 6,5 %, объем производства – 18,7 трлн тенге, что соразмерно 47 % от всей промышленности.

Развиваются отрасли переработки сырья и выпуска продукции с добавленной стоимостью – машиностроение, пищевая промышленность, нефтепереработка, химия и др. В текущем году запущено 63 новых проекта, создано 7,6 тыс. рабочих мест. Всего запланирован запуск 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге.