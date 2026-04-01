изображение сгенерировано с помощью Gemini

Переход страны к экономике, основанной на знаниях и технологиях, – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед страной. Подчеркивая значимость этого направления, Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно обращает внимание на ключевой аспект: необходима перезагрузка национальной модели науки, работа НИИ и ученых должна приносить прак­тическую пользу.

«Перед нами, и Правительством, и научным сообществом, стоит общая цель стратегичес­кого характера – создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Исследования и разработки отечественных ученых должны быть востребованными реальными производствами», – подчеркнул Глава государства на недавней большой встрече с научной общественностью в Алматы.

Внедрение и развитие высоких технологий, модернизация производственной, технологичес­кой и цифровой инфраструктуры, привлечение инвестиций, наращивание кадрового потенциала – все это одинаково важные элементы для достижения поставленной цели. И, как показывает мировой опыт, эффективную связку «университет – исследования – инновации – коммерция» можно обеспечить через создание науко­емких территорий.

Наукограды, технопарки, города ускоренного развития – это специальные зоны, кластеры, где главный фокус делается на развитие прикладной науки и инноваций, а также коммерциализацию научных разработок. Основная идея: организовать экосистему для форсированного создания и внедрения новых технологий, в которой научные идеи будут не откладываться в долгий ящик, а сразу находить практическое применение, превра­щаться в реальные продукты и услуги, востребованные у пользователей или производств не только в стране, но и в мире.

Концентрация на одной территории университетов, R&D-центров (центры исследований и разработок), стартапов, производственных компаний, инвесторов вкупе с предоставлением в рамках наукограда мер поддержки (от налоговых льгот до создания необходимой инфраструктуры) призвана обеспечить эффект синергии, когда такие точки роста будут оказывать позитивное влия­ние на развитие страны в целом.

При этом речь идет не только о вкладе в увеличение ВВП и экс­портного потенциала, создании новых отраслей и рабочих мест, но и о формировании крепкого креативного класса, росте уровня образования и качества жизни, развитии регионов и снижении регионального дисбаланса.

Создание наукоградов, технопарков и технологических зон – идея далеко не новая. Они стали появляться еще в середине ХХ века, но настоящий бум начался с приходом нового тысячелетия. Сегодня их тысячи по всему миру (во многих странах есть целая система таких наукоемких территорий), постоян­но организовываются новые.

Одна из старейших и самых известных наукоемких территорий – Silicon Valley (США). Кремниевая долина – это общее и неофициальное название начавшей формироваться еще в 1940–50-х годах технологической зоны, которую сегодня составляют несколько десятков городов в Северной ­Калифорнии.

Этот современный мировой центр высоких технологий стал таковым благодаря проекту Стэнфордского университета. После Второй мировой войны администрация университета нашла способ поддерживать предпринимательство и инновации: принадлежащие вузу земли сдавались в аренду компаниям и предпринимателям, работаю­щим в сфере новых технологий, вуз тесно работал со своими «постояльцами», многие из которых реализовывали проекты, финансируемые оборонным ведомством США.

В последующем эта модель тес­ного взаимодействия университетов, бизнеса и венчурного капитала стала основой успеха Кремниевой долины, которая сегодня остается эталоном технологической экосис­темы. Здесь идеи ученых и инженеров быстро превращались в стартапы, что привлекало туда все больше талантливых людей. При этом инновационная культура позволяла предпринимателям рисковать, что стимулировало быстрый технологический прогресс. В результате Silicon Valley стала местом рождения крупнейших мировых корпораций (Intel, Google, Apple, Meta), которые стали двигателями глобальных технологических изменений.

Другой известный пример – китайский Шэньчжень, который прекрасно иллюстрирует не только экономическую, но и социальную пользу от такого рода проектов. В конце 1970-х это была лишь сеть небольших рыбацких поселков на юге Китая, но когда руководство страны выбрало это место для создания специальной экономической зоны, у него началась буквально новая жизнь.

Благодаря мощной государственной поддержке и проводимым реформам территория стала местом притяжения иностранных инвес­тиций, крупного бизнеса, инноваций. С 1980 по 1999 год прирост валового продукта в Шэньчжене составлял в среднем 31%, экспорт увеличивался более чем на 40% в год. В 1999-м здесь была организована первая Китайская ярмарка высоких технологий, с тех пор она проводится ежегодно, став главной площадкой для демонстрации и коммерциализации высокотехнологичных достижений.

Прикладные технологии – это то, вокруг чего построена экосис­тема Zhangjiang Hi-Tech Park. Здесь сосредоточены сотни R&D-институтов, присутствуют крупнейшие высокотехнологичные компании мира. Многоотраслевые высокотехнологичные кластеры данного индустриального парка работают с фокусом на передовые отрасли – ИИ, робототехника, новые материалы, биотехнологии, роботостроение и так далее.

В Европе первым научным парком стал Cambridge Science Park (Великобритания). Основанный в 1970 году под эгидой Кембриджского университета, сегодня он является примером научно-технологической экосистемы мирового уровня, в рамках которой работают 170 компаний и 7 000 инноваторов.

Цель создания Cambridge Science Park также была в том, чтобы обеспечить условия, в которых академические исследования и бизнес могут «встретиться» и дать университетским идеям путь к коммерциализации. Успеху проекта способствовали богатейшая академическая база, концентрация талантов и инфраструктура мирового уровня, что помогло привлечь инвестиции и создать сообщество компаний, развивающих высокие технологии в сфере IT, биотеха, инженерии, фармацевтики.

Успешные примеры создания наукоем­ких территорий есть по всему миру: технополис Цукуба в Японии, технопарк «Цюрих» в Швейцарии, Daedeok Innopolis в Южной Корее, наукоград Кольцово в России, Electronic City в Индии, технопарк Marmara в Турции, Smart Village в Египте и так далее.

Несмотря на различие в подходах к созданию наукоемких территорий в разных странах, есть общие ключевые критерии, от которых, по большому счету, зависит успех их работы. В первую очередь это обеспечение эффективной связки «университет – бизнес – капитал», без которой появление действительно прорывных и востребованных инноваций, их прак­тическая разработка и дальнейшее коммерческое использование просто невозможны.

Кроме того, огромное значение, безус­ловно, имеет человеческий фактор – технопарки должны быть местом притяжения и концентрации лучших умов, талантливых ученых и инженеров, соз­давать среду для обмена знаниями и креатива. Еще один важный аспект: экосистема наукоемких территорий должна включать в себя эффективные механизмы инкубации и поддержки перспективных стартапов (акселераторы, венчурные фонды, инфраструктура).

В прошлом году в Казахстане была разработана Концепция создания и развития наукоемких территорий на 2026–2035 годы, которая учитывает все эти факторы. Основные принципы, определенные в документе, – это соз­дание благоприятной среды для интеграции науки, производства и образования, стимулирование коммерциализации технологий, развитие высокотехнологичных производств и выпуск экспортно ориентированной продукции, содействие продвижению международного научного и научно-технического сотрудничества.

Создается правовая база: готовится законопроект, который определит статус и механизмы финансирования наукоградов.

По поручению Главы государства начата работа по присвоению городу Курчатову статуса науко­града. Важной частью создающейся экосистемы станет также Alatau City, который как город ускоренного развития с особым правовым статусом должен стать опорным проектом нового инвес­тиционного цик­ла с фокусом на высокие технологии.

Президент поставил задачу соз­дать в Алатау лучшие условия для привлечения капитала и установить прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения.

В региональных высших учебных заведениях создаются центры академического превосходства и исследовательские центры.

Как подчеркивает Касым-Жомарт Токаев: «Создание наукоемких территорий – наша стратегическая задача». Работа в этом направлении ведется на системной основе и набирает обороты. При этом задача стоит не просто использовать уже имеющиеся знания и технологии, внедрять передовые ноу-хау, но и создавать свои собственные. Казахстан должен обеспечивать и укреп­лять свой технологический и интеллектуальный суверенитет.