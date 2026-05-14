Тюркский вектор продолжает укрепляться

Как неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт ­Токаев, единство, основанное на общих исторических и культурных корнях, солидарность и сплоченность как в противодействии новым вызовам и угрозам, так и в решении общих задач развития – ценнейший ресурс, который служит на благо процветания стран тюркского мира на современном этапе.

Наша страна продвигает эту конструктивную повестку во взаимодействии с тюркоязычными государствами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. И то особое внимание, которое казахстанская сторона уделяет успешному проведению государственного визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану и саммита Организации тюркоязычных государств в Туркестане, – очередное яркое тому подтверждение. Оба мероприятия на высшем уровне будут иметь большое значение для дальнейшего углубления тюркской интеграции и повышения прак­тической отдачи от совместной работы.

Как отмечает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК ­Алишер Тастенов, государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан имеет не только двустороннее, но и более широкое – евразийское значение.

В частности, Турция рассматривает Казахстан как главный опорный центр в Центральной Азии, а для нашей страны эта республика – важнейшее окно к Средиземноморью, Европе и альтернативным логистическим маршрутам.



В целом сотрудничество Астаны и Анкары охватывает множество направлений, включая торговлю, инвестиции, промышленность, транспорт и логистику, энергетику, цифровизацию и искусственный интеллект, сельское хозяйство, здравоохранение, культурно-гуманитарное взаимодействие.

В двусторонней повестке, безусловно, особое внимание уделяется наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Сегодня Турция – один из пяти основных торговых партнеров Казахстана, и главами государств поставлена задача довести уровень взаимной торговли до 15 млрд долларов.

Как отмечалось на недавнем заседании казахско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в прошлом году в экономику РК было привлечено порядка 390 млн долларов турецких инвестиций, всего за 20 лет их сумма превысила 6 млрд долларов. На сегодняшний день запущено 98 инвестиционных проектов на 4 млрд долларов в области строительства, легкой промышленности, металлургии, глубокой переработки продукции АПК, транспорта и логистики, производства фармпродукции, электронных приборов и в других сферах. На стадии реализации – еще 50 проектов на сумму 3,9 млрд долларов.

– Следует отметить рост взаимной торговли между нашими странами. Только за первый квартал этого года товарооборот между Казахстаном и Турцией достиг 1,6 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 38,5%, – также подчеркивает эксперт КИСИ. – Наряду с растущим товарооборотом пристальное внимание уделяется Среднему коридору, который фактически становится новой геоэкономической осью Евразии. Маршрут проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Именно поэтому и Астана, и Анкара рассматривают его не просто как транспортный проект, а как элемент стратегической безопасности. В условиях иранской ситуации и создавшегося энергетического коллапса значение Среднего коридора значительно повышается как надежного транзитного маршрута.

Эксперт приводит следующие данные: по итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок грузов между Казахстаном и Турцией составил 6,4 млн тонн, увеличившись на 35%, а объем перевозок по Среднему коридору – более 4 млн тонн. Срок доставки грузов сокращен до 13 дней. В этом направлении нашими странами ведется модернизация транспортно-логистической инфраструктуры, расширяются мощности портовых и терминальных объектов, ведется работа по формированию единых тарифов и внедрению цифровых технологий для ускорения и прозрачности логистики. Как обращает внимание Алишер Тастенов, для дальнейшего повышения конкурентоспособности перевозок необходимы проработка и согласование общей тарифной политики.

– Энергетика также приобретает новое содержание. Речь идет уже не только о традиционных поставках нефти. Турция стремится стать региональным энергетическим распределительным центром между прикаспийскими государствами, странами Ближнего Востока и Европы. Казахстан в свою очередь заинтересован в диверсификации экспортных маршрутов углеводородов и поставок стратегического сырья в обход потенциальных геополитических рисков, – отмечает эксперт КИСИ.

И Казахстан, и Турция большое внимание уделяют продвижению тюркской интеграции и развитию ОТГ. За прошедшие годы Организация тюркских государств прошла большой путь укрепления и институционального развития, и сегодня это уже не просто диалоговая площадка, а механизм координации транспортной, торговой, энергетической и культурно-гуманитарной стратегии тюркских стран.

– Центральной темой неформального саммита ОТГ в Туркестане станет искусственный интеллект и цифровое развитие. Как известно, этот год официально объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, поэтому данная тема активно продвигается и во внешнеполитической повестке. Казахстан выступает лидером цифровизации в регионе, последовательно продвигая электронное правительство, развитие финтеха, цифровых государственных сервисов и внедрение элементов искусственного интеллекта в систему госуправления. В этом контексте Астана укрепляет роль технологического хаба не только Центральной Азии, но и более широкого тюркского пространства, – считает Алишер Тастенов.

Важность темы, вынесенной на обсуждение на высшем уровне в рамках неформального саммита ОТГ, сложно переоценить. Как подчеркивает эксперт КИСИ: сегодня технологический суверенитет – это вопрос особой важности, поскольку в условиях глобальной конкуренции государства все активнее стремятся снизить зависимость от внешних цифровых экосистем и иностранных технологических решений. И это тот вызов, ответ на который странам тюркского мира также предстоит искать сообща.