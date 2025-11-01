МСХ РК сообщает, что задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объем зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях — совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы.

При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов.

В соответствии с Законом РК «О государственном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий» выплата субсидий осуществляется местными исполнительными органами.

С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора переданы в ведение местных бюджетов в рамках закона о трансфертах общего характера.

На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляется на погашение задолженности по «листам ожидания» прошлых лет.

Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат — в том числе за счёт перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов.

С учётом ограниченных возможностей местных бюджетов Правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счёт средств республиканского резерва.

Так, в 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свёклы, сданной на переработку.

В 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге — на поддержку производителей сахарной свёклы.

Выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ведёт системную работу по сокращению задолженности и повышению прозрачности механизма субсидирования. Главная цель — своевременная поддержка фермеров и создание устойчивых финансовых условий для развития агропромышленного комплекса.

Отметим, что в последние два года в аграрной отрасли внедрена практика льготного кредитования и лизинга сельхозтехники, что позволяет фермерам обновлять парк машин, повышать производительность и снижать себестоимость продукции. Эти меры, наряду с субсидиями, способствуют развитию устойчивого и конкурентоспособного аграрного сектора.