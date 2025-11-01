В Казахстане продолжается поэтапное погашение задолженности по субсидиям

Сельское хозяйство
9

МСХ РК сообщает, что задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объем зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях — совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы.

При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов.

В соответствии с Законом РК «О государственном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий» выплата субсидий осуществляется местными исполнительными органами.

С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора переданы в ведение местных бюджетов в рамках закона о трансфертах общего характера.

На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляется на погашение задолженности по «листам ожидания» прошлых лет.

Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат — в том числе за счёт перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов.

С учётом ограниченных возможностей местных бюджетов Правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счёт средств республиканского резерва.

Так, в 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свёклы, сданной на переработку.

В 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге — на поддержку производителей сахарной свёклы.

Выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ведёт системную работу по сокращению задолженности и повышению прозрачности механизма субсидирования. Главная цель — своевременная поддержка фермеров и создание устойчивых финансовых условий для развития агропромышленного комплекса.

Отметим, что в последние два года в аграрной отрасли внедрена практика льготного кредитования и лизинга сельхозтехники, что позволяет фермерам обновлять парк машин, повышать производительность и снижать себестоимость продукции. Эти меры, наряду с субсидиями, способствуют развитию устойчивого и конкурентоспособного аграрного сектора.

#субсидии #возврат #АПК

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Обновили рекорд юношеских азиад
Все заявления – в приоритетную повестку
Превратить родину в цветущий сад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Актера наградили за спасение
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Дети требуют внимания
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

В Алматинской области возрождают знаменитый апорт
В области Жетысу идет заготовка кормов для сельхозживотных
Первый в Казахстане агроклиматический карбоновый полигон от…
Вкус апорта в осеннем парке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]