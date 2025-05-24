В Казахстане стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

Экология
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Старт XXI трудовому сезону молодежных трудовых отрядов и студенческих строительных отрядов «Жасыл ел» дали в Казахстане. Торжественное мероприятие прошло в Актобе при поддержке Министерства культуры и информации РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Участие в открытии приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, руководство Актюбинской области,  лидеры республиканских и региональных молодежных организаций, также члены отрядов «Жасыл Ел» - всего около 1000 человек.

В рамках открытия сезона прошла дилоговая площадка «Жастар. Еңбек. Болашақ», на которой спикеры обсудили с молодежью вопросы трудоустройства студентов, перспективы развития молодежных трудовых отрядов в регионах, вопросы экологического образования, формирование у молодежи нового экологического мышления и вовлечения в природоохранную деятельность.

Завершилась церемония открытия концертной программой.

Работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовала во всех регионах страны.

Отметим, принять участие в деятельности отрядов «Жасыл ел» и внести вклад в озеленение страны могут  молодые люди с 16 до 29 лет. Ежегодно проект «Жасыл ел»  охватывает сезонной занятостью  более 30 000 молодежи по всему Казахстану.

#экология #трудовые отряды #«Жасыл ел»

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