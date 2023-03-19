В Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты

Более 8 тысяч избирательных участков приступили к голосованию, передает Кazpravda.kz .

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 7:15 времени столицы 19 марта в регионах 8 272 участка приступили к голосованию.

Также приступили к голосованию 13 участков при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах.

Всего по стране 10 223 участка для голосования. В том числе при представительствах РК в иностранных государствах 62 участка в 77 странах.

На 92 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 утра.

В соответствии с границами часовых поясов на территории Казахстана участки 5 регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангыстауской областей - приступят к голосованию в 8:00 по времени столицы.

В списки включено 12 млн 032 тысячи 550 граждан.

В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 12 765 открепительных удостоверений на право голосования.