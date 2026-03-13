В Казахстане усиливается внутренняя переработка сырья

Экономика
151

Министерством промышленности и строительства реализуются меры государственной поддержки, направленные на обеспечение отечественных производителей сырьем для внутренней переработки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наращивание сырьевой базы и экспортного потенциала вносят существенный вклад в пополнение доходной части государственного бюджета. Это также способствует формированию устойчивой промышленной базы, которая удовлетворяет потребности внутреннего рынка и обеспечивает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Так, одним из эффективных инструментов развития внутренней переработки является механизм обеспечения базовыми металлами отечественных предприятий. Например, такими металлами, как алюминий, медь и цинк.

Этот механизм реализуется следующим образом: крупные добывающие компании в приоритетном порядке обеспечивают сырьем внутренний рынок. После выполнения обязательств перед отечественными предприятиями компании могут оставшиеся объемы продукции направить на экспорт.

При этом размер предоставляемой скидки для отечественных предприятий зависит от глубины переработки продукции:

  • для готовой продукции применяется скидка от цены Лондонской биржи металлов (LME) в размере 5%;
  • для промежуточной продукции - 1%.
     

В рамках реализации данной меры государственной поддержки Министерством в 2025 году приняты заявки, проведены необходимые экспертизы и подписаны трехсторонние соглашения с 18 предприятиями на поставку катодной меди, первичного алюминия и металлического цинка.

Вместе с тем, спрос на сырье у предприятий обрабатывающей промышленности постоянно растет.

Так, в 2025 году потребность в меди составила 18,6 тыс. тонн. В 2026 году ожидается увеличение спроса до 20,4 тыс. тонн.

В алюминиевой отрасли объем внутренней переработки в 2025 году составил 57,4 тыс. тонн, а потребность в первичном алюминии в 2026 году ожидается на уровне 77,7 тыс. тонн, что на более чем 35% больше.

Рост спроса также наблюдается и в цинковой отрасли. В 2026 году потребность в цинке составляет 2,6 тыс. тонн, что на 45% больше, чем в предыдущем году (2025 год - 1,8 тыс. тонн).

В связи с этим увеличение объемов поставляемого сырья подтверждает эффективность реализуемого механизма государственной поддержки.

Обеспечение отечественных производителей базовыми металлами способствует загрузке действующих предприятий, выпускающих продукцию средних и высоких переделов. Это позволяет наращивать производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров.

В результате создаются дополнительные возможности для развития обрабатывающей промышленности, увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения экспортного потенциала.

Таким образом, развитие данного направления будет и в дальнейшем способствовать расширению внутренней переработки сырья, увеличению объемов и видов конечной продукции, производимой на территории Республики Казахстан, а также повышению уровня благосостояния населения за счет стимулирования отечественных предприятий.

#Казахстан #экономика #переработка

Популярное

Все
Реформы во имя будущего
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Сила слова и сила подвига
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Как наука обгоняет время
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Сапиенс: право на лидерство
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
«Хорошая» девочка
Наследие Букеевской Орды
Опора на знания и научную рациональность
Детерминированный хаос разума
Незыблемая платформа светлого будущего
Неподвластные моде
ГМК – курс на консолидацию
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Инвестиции в экономику Казахстана достигли 22,7 трлн тенге …
По итогам 2025 года ВВП Казахстана составил 306 млрд доллар…
Нефть продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Вост…
Куда Казахстан экспортирует бобовые

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]