Министерством промышленности и строительства реализуются меры государственной поддержки, направленные на обеспечение отечественных производителей сырьем для внутренней переработки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наращивание сырьевой базы и экспортного потенциала вносят существенный вклад в пополнение доходной части государственного бюджета. Это также способствует формированию устойчивой промышленной базы, которая удовлетворяет потребности внутреннего рынка и обеспечивает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Так, одним из эффективных инструментов развития внутренней переработки является механизм обеспечения базовыми металлами отечественных предприятий. Например, такими металлами, как алюминий, медь и цинк.

Этот механизм реализуется следующим образом: крупные добывающие компании в приоритетном порядке обеспечивают сырьем внутренний рынок. После выполнения обязательств перед отечественными предприятиями компании могут оставшиеся объемы продукции направить на экспорт.

При этом размер предоставляемой скидки для отечественных предприятий зависит от глубины переработки продукции:

для готовой продукции применяется скидка от цены Лондонской биржи металлов (LME) в размере 5%;

для промежуточной продукции - 1%.



В рамках реализации данной меры государственной поддержки Министерством в 2025 году приняты заявки, проведены необходимые экспертизы и подписаны трехсторонние соглашения с 18 предприятиями на поставку катодной меди, первичного алюминия и металлического цинка.

Вместе с тем, спрос на сырье у предприятий обрабатывающей промышленности постоянно растет.

Так, в 2025 году потребность в меди составила 18,6 тыс. тонн. В 2026 году ожидается увеличение спроса до 20,4 тыс. тонн.

В алюминиевой отрасли объем внутренней переработки в 2025 году составил 57,4 тыс. тонн, а потребность в первичном алюминии в 2026 году ожидается на уровне 77,7 тыс. тонн, что на более чем 35% больше.

Рост спроса также наблюдается и в цинковой отрасли. В 2026 году потребность в цинке составляет 2,6 тыс. тонн, что на 45% больше, чем в предыдущем году (2025 год - 1,8 тыс. тонн).

В связи с этим увеличение объемов поставляемого сырья подтверждает эффективность реализуемого механизма государственной поддержки.

Обеспечение отечественных производителей базовыми металлами способствует загрузке действующих предприятий, выпускающих продукцию средних и высоких переделов. Это позволяет наращивать производство катанки, кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров.

В результате создаются дополнительные возможности для развития обрабатывающей промышленности, увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения экспортного потенциала.

Таким образом, развитие данного направления будет и в дальнейшем способствовать расширению внутренней переработки сырья, увеличению объемов и видов конечной продукции, производимой на территории Республики Казахстан, а также повышению уровня благосостояния населения за счет стимулирования отечественных предприятий.