В Казахстане усиливаются темпы реализации антикоррупционной политики и цифровой трансформации

В прошлом году в соответствии с Указом Президента Агентству по делам государственной службы РК были переданы полномочия по реализации антикоррупционной политики, развитию антикоррупционной культуры и профилактике правонарушений.          

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время Агентство системно осуществляет государственную политику по указанным направлениям.

На сегодняшний день в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики выполнено 75% запланированных мероприятий. В частности, из 61 мероприятия полностью реализовано 46, остальные находятся на стадии исполнения.

Цифровизация и дебюрократизация стали ключевыми направлениями реформ. Государственными органами проводится работа по оптимизации и автоматизации государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на платформе «Цифровой тенге» реализуется пилотный проект «окрашивания денег», позволяющий отслеживать движение бюджетных средств до конечного получателя.

По итогам мониторинга 2025 года проведён анализ соблюдения требований Закона «О противодействии коррупции». В результате выявлено 122 факта правонарушений: 13 человек привлечены к административной ответственности, 58 — к дисциплинарной. За действия подчинённых к ответственности привлечены 14 руководителей. За несоблюдение требований законодательства 43 человека освобождены от занимаемых государственных должностей.

Одновременно проводится внешний анализ коррупционных рисков. В 2025 году внесено 655 рекомендаций, из которых исполнено 57%. В 2024 году в ходе экспертизы нормативных правовых актов было проанализировано 8 681 проект, выявлено 18 720 коррупционных рисков, при этом 81% рекомендаций был учтён.

В целях систематизации рисков, определения уязвимых должностей и разработки превентивных мер утверждены методические рекомендации по внедрению коррупционных картограмм.

Агентство продолжит работу по реализации антикоррупционной политики, уделяя приоритетное внимание принципам профилактики, прозрачности и цифровизации, а также повышению эффективности государственного управления и укреплению доверия общества.

