В Астане прошла конференция по развитию молодежной науки с применением ИИ и цифровых технологий

В Президентском центре УДП РК прошло пленарное заседание Международной научно-практической конференции «AIU 2026: Искусственный интеллект и цифровая трансформация — вектор развития молодежной науки», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Президентский центр УДП РК

Данное событие приурочено к празднованию Дня науки в Казахстане и проведено в рамках объявленного Президентом страны Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Мероприятие организовано Президентским центром УДП РК совместно с Международным университетом Астана (Astana International University), Пекинским университетом языков и культуры (г. Пекин, Китай) и Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова (г. Бишкек, Кыргызстан).

Участниками конференции стали около 100 молодых ученых, ведущих экспертов и практиков, студентов из Казахстана и за рубежа.

Цель мероприятия – это обсуждение интеграции ИИ в различные отрасли знаний, от педагогики и права до естественных наук и дизайна. Участники представят инновационные идеи, которые сформируют пул решений для цифрового развития страны.

«Сегодня ИИ проник практически во все сферы жизнедеятельности человека, включая производство, торговлю, банковский сектор, госуправление, науку, образование, медицину, финансы, став частью нашей повседневной жизни.  Немудрено, что в мировую гонку по разработке ИИ включились ведущие мировые державы и транснациональные компании, как Google, Meta, Baidu, Alibaba и др. Развитие искусственного интеллекта – объективный процесс, являющийся закономерным результатом научно-технического прогресса. Но здесь важно помнить, что ИИ – это прежде всего дитя человеческого разума со всеми его достоинствами и пороками. Поэтому от нас с вами зависит, каким мы его вырастим и воспитаем. И первую скрипку здесь, несомненно, должны играть ученые», – отметил в своём выступлении директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

В рамках дискуссионной площадки прозвучали выступления заместителя председателя правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» Мадияра Абилова, доктора менеджмента Океанского университета Цзянсу Ся Мэнъяо (Китай), директора департамента сопровождения и развития систем АО «Национальные информационные технологии» Қуандықа Жайлашева, кандидата экономических наук, доцента Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова Умут Омурзаковой (Кыргызстан), заместителя директора стратегического департамента Университета образования имени Султана Идриса Мухаммад Нуразлан абд Азиса (Малайзия), представителя Конституционного суда Республики Таджикистан Фируза Бобоева (Таджикистан), старшего научного сотрудника лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Василия Десницкого, профессора компьютерных наук и цифровых инноваций Staffordshire University Elhadj Benkhelifa, докторанта 1 курса Международного университета Астана Рахата Ережепова.

 

