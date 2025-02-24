В Казахстане увеличилось производство сливочного масла

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объемы производства сливочного масла в Казахстане с января по декабрь 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, увеличились на 4,7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Так, за это время казахстанские предприятия выпустили 32,5 тыс. тонн продукции, тогда как в 2023 году было произведено 31,1 тыс. тонн сливочного масла.

Экспорт вырос в 2,3 раза: если в январе-декабре 2023 года было экспортировано 1,7 тыс. тонн, то в 2024 году – 4,2 тыс. тонн. Казахстанское масло в прошлом году экспортировалось в Россию, Туркменистан, Армению и Кыргызстан.

Импорт сливочного масла снизился на 28,8%, составив более 6,5 тыс. тонн в 2024 году. Доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 16,7%. Сливочное масло доставлялось из Франции, Ирана, России, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Финляндии, Литвы, Польши, Пакистана и Турции.

По итогам 12 месяцев 2024 года на внутреннем рынке реализовано 34,8 тыс. тонн сливочного масла.

Сливочное масло в годовом выражении подорожало на 13%, в январе 2025 года средняя цена по Казахстану составила 4 471 тенге за килограмм. При этом самая высокая средняя цена зарегистрирована в Актау – 6 298 тг/кг, низкая - в Туркестане (3 796 тг/кг).