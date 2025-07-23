За январь-май 2025 года производство фруктовых и овощных соков в Казахстане увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Qazstat, за первые 5 месяцев отечественные предприятия выпустили 36,3 тыс. тонн напитка. Удельный вес казахстанской продукции на рынке занимает 60%.

Импорт также продемонстрировал рост на 13,6%. За отчетный период в страну ввезено 24,2 тыс. тонн соков.

Экспорт, напротив, сократился на 0,4%. За границу поставлено 1,3 тыс. тонн.

Потребление на внутреннем рынке выросло на 9,3% и достигло 59,3 тыс. тонн, тогда как в январе–мае 2024 года объём реализации составлял 54,2 тыс. тонн.