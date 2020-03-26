В каждом городе будет определен один ЦОН для выдачи документов – Абаев
Екатерина Елисеева
С 30 марта в каждом городе Казахстана будет определен один ЦОН для выдачи документов. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках исполнения поручения Президента во всех городах Казахстана закрыты ЦОНы. При этом более 80 процентов государственных услуг доступны на портале Egov.kz. Также некоторые услуги доступны в мобильном предложении, Telegram-боте и социальных сетях. В самое ближайшее время количество онлайн-услуг будет увеличено", – сообщил Абаев.
По его словам, продолжает работать контакт-центр 1414, который одновременно может обслуживать более 1000 граждан. Консультации доступны по видеозвонку.
"Хочу добавить, что граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОНы, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах, но только до 28 марта. С 30 марта в каждом городе будет определен один ЦОН для выдачи документов. Что касается работы СпецЦОНов, то они также предоставляют свои услуги только онлайн. Выдача документов осуществляется нарочно", – дополнил Абаев.