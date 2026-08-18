В КазНУ состоялся международный симпозиум в области ИИ

Сотрудничество,Наука
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби организован международный симпозиум на тему «Китайско-казахстанские инновации в области интеллектуальных вычислений и искусственного интеллекта», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: gov.kz

В масштабном мероприятии, прошедшем совместно с Китайской компьютерной федерацией (CCF), приняли участие представители отечественного и зарубежного научного сообщества, IT-специалисты и международные эксперты.

Выступая на открытии симпозиума, председатель правления – ректор КазНУ Жансеит Туймебаев подчеркнул важность этой встречи в реализации стратегической задачи Главы государства Касым-Жомарта Токаева по превращению Казахстана в страну, активно применяющую цифровые технологии и искусственный интеллект.

«Сотрудничество между КазНУ и Китайской компьютерной федерацией развивается на системной основе. В прошлом году наша делегация приняла участие в Национальном компьютерном конгрессе в Харбине, а в апреле этого года на базе университета официально открылось представительство Китайской компьютерной федерации в Алматы. Сегодняшний симпозиум законное продолжение этого плодотворного партнерства», – отметил ректор.

В свою очередь, заместитель председателя CCF Хай Цзинь высоко оценил научно-технологический потенциал двух стран и отметил актуальность проведения совместных исследований и подготовки молодых ученых для развития технологий ИИ.

В ходе заседания эксперты презентовали новейшие научные разработки и практические проекты в области ИИ, проанализировав их влияние на развитие экономики и общества. Особое внимание участники уделили обсуждению больших языковых моделей (LLM), агентных систем и конкретных путей применения ИИ в медицине и сельском хозяйстве.

Работа симпозиума продолжилась круглым столом с участием экспертов и специальными секционными семинарами.

 

#Казахстан #Китай #наука #ИИ

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