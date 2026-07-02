Европейский вектор

Состоявшийся на прошлой неделе официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Брюссель не просто подтвердил, что Европейский союз сегодня занимает одно из ключевых мест во внешнеполитичес­кой и внешнеэкономической стратегии Казахстана, но и продемонстрировал взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении и развитии стратегического партнерства.

Это отражено как в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Президента РК с главами Европейского совета и Европейской комиссии, так и в конкретных практических договореннос­тях, нацеленных на развитие сотрудничества в сферах энергетики, критически важных сырьевых материалов, транспорта, цифровизации и промышленности.

Как обращает внимание заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований по внешней политике Даурен Абен, во внешне­экономическом плане ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. При этом важным показателем качественных изменений во взаимодействии является развитие транспортной взаимосвязанности.

– ЕС рассматривает Казахстан как цент­ральное звено Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор. В условиях трансформации глобальной логистики этот маршрут приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивых торговых связей между Европой и Азией. Именно поэтому транспортная инфраструктура и логистическая интеграция стали одним из ключевых направлений сотрудничест­ва в рамках европейской инициативы Global Gateway. На фоне глобальной перестройки цепочек поставок ЕС становится для Казахстана важным парт­нером в диверсификации экспортных маршрутов и встраивании в новые евразийские логистические контуры. С этой точки зрения нынешний визит Президента Токаева в Брюссель – это не просто очередной дипломатический контакт, а часть более широкой логики: укреп­ления устойчивого, взаимовыгодного и многовекторного партнерства между Казахстаном и ЕС в условиях растущей геоэкономической неопределенности, – подчеркивает Даурен Абен.

В целом сотрудничество РК и ЕС по ключевым направлениям, в том числе в транспортно-логистической сфере, не просто динамично развивается, но и становится все более практико-ориенти­рованным и взаимодополняющим, также отмечает он.

Прошедшие в Брюсселе переговоры это только подтвердили. В числе подписанных в рамках визита документов – межправительственное соглашение об авиаперевозках между РК и ЕС; договоренности о заказе до 50 воздушных судов между Air Astana и компанией Airbus; меморандум по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта ЕБРР на внедрение цифровой платформы «Е-жолдары», а также меморандум по финансированию Европейским инвестиционным банком проектов АО «НК «ҚазАвтоЖол» на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного марш­рута.

Даурен Абен обращает внимание: развитие связанности между Европой и Азией сегодня уже не ограничивается исключительно железнодорожными и морскими перевозками. Казахстан последовательно расширяет авиационное измерение Среднего коридора, формируя дополнительную воздушную инфраструктуру для обслуживания растущих торговых потоков между Китаем, Цент­ральной Азией и Евросоюзом. Речь идет не только о наращивании пассажирского авиасообщения, но и о превращении страны в один из ключевых грузовых авиационных хабов Евразии.

– В этом контексте особое значение имеет реализация проекта по созданию крупного международного грузового авиахаба в Караганде. Географичес­кое положение Казахстана позволяет обеспечивать оптимальные маршруты для перевозки грузов между Восточной Азией и Европой, сокращая сроки доставки и повышая устойчивость глобальных логистических цепочек. По мере развития инфраструктуры Среднего коридора именно воздушные грузовые перевозки смогут дополнить железнодорожные и морские маршруты, обеспечивая комплексное мультимодальное сообщение между европейскими и азиатскими рынками. Фактически Казахстан стремится закрепить за собой статус не только сухопутного транзитного моста между Востоком и Западом, но и важного авиационного узла Евразии. Развитие грузовой авиации, модернизация аэропортовой инфраструктуры и расширение сети международных маршрутов создают предпосылки для того, чтобы в перспективе наша страна стала одним из основных логистических центров на направлении Китай – Центральная Азия – Каспийский регион – Европейский союз. Это полностью соответствует общей стратегии развития Среднего коридора и повышает значение Казахстана в формирующейся архитектуре евразийских транспортных и торговых связей, – считает замдиректора КИСИ.

Другое важное направление взаимодействия Казахстана и ЕС – сфера критически важных сырьевых материалов. На встрече с «капитанами бизнеса» в Брюсселе Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС, и предложил модель сотрудничества по схеме «офтейк».

– Для нашей страны сотрудничество с европейскими партнерами открывает возможности не только для добычи и экс­порта сырья, но и для совместных инвес­тиционных проектов с целью развития переработки, локализации производств и создания продукции с более высокой добавленной стоимостью, – отмечает Даурен Абен.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере цифровизации и новых технологий. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как цифровой хаб Центральной Азии, а взаимодействие с европейскими партнерами способствует внедрению передовых решений в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, электронного правительства, цифровизации транспортно-логистических процессов и инновационных экосистем.

Особое значение, подчеркивает замдиректора КИСИ, имеет цифровое сопровождение международных транспортных коридоров, позволяющее существенно повысить эффективность перевозок и сократить время прохождения грузов. Европейские подходы и регуляторные практики в этой сфере становятся ориентиром для институционального развития, а также создают основу для более тесной интеграции в глобальные цифровые цепочки.

– Таким образом, по всем этим направлениям мы видим не просто расширение сотрудничества, а его усложнение и углубление – формирование многослойной архитектуры взаимодействия, в которой транспорт, ресурсы, энергетика и технологии взаимно усиливают друг друга и придают казахско-европейскому партнерству всесторонний стратегичес­кий характер, – отмечает он.

В целом, как обращает внимание Даурен Абен, сегодня можно уверенно говорить о формировании качественно нового этапа в отношениях между Казахстаном и Евросоюзом, который отличается более зрелым и структурированным уровнем взаимодействия.

Прежде всего, по его мнению, это выражается в устойчивой динамике политического диалога на высшем уровне: регулярные контакты между руководством Казахстана и институтами ЕС, включая Европейскую комиссию и Европейский совет, приобрели системный характер и выходят за рамки эпизодических визитов. Важно и то, что этот диалог все чаще носит не декларативный, а предметный характер, охватывая вопросы региональной и глобальной безопасности, санкцион­ной среды, энергетического перехода, критических сырьевых материалов и транспортной взаимосвязанности.

Наблюдается также качественное наполнение договорно-правовой базы. Вступившее в силу в 2015 году Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС, охватывающее 29 сфер взаимодействия, – это не просто рамочный документ, а практический инструмент, который «разворачивается» через отраслевые диалоги и конкретные проекты в диапазоне от зеленой энергетики до цифровизации государственного управления. Еще одним значительным шагом, отмечает эксперт, станет подписание Соглашения об упрощении визового режима для казахстанских граждан (на уровне переговорщиков обсуждения соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии успешно завершены).

– Меняется и сама логика взаимодействия: от классической модели «донор – реципиент» или чисто торгового обмена к более комплексному, взаимодополняющему сотрудничеству. Казахстан все чаще воспринимается в Брюсселе как предсказуемый и ответственный партнер в Евразии, а ЕС для Казахстана – как важный источник технологий, инвестиций и регуляторных практик. Если говорить о практическом измерении, это проявляется в расширении инвестиционного присутствия европейских компаний, в развитии ТМТМ, в совместных проектах в сфере критичес­ких материалов и энергетики, а также в растущем интересе к кооперации по климатической и цифровой повестке. Это отражает признание особой роли Казахстана как крупнейшей экономики Центральной Азии и важного индустриального и транспортно-транзитного узла между Европой и Азией. Таким образом, речь идет не просто об «активизации», а о постепенном переходе к более содержательному и многослойному уровню стратегического взаимодействия, где политический диалог, экономика и технологическая кооперация все более тесно взаимосвязаны, – подчеркивает Даурен Абен.

В целом, резюмирует он, можно констатировать, что отношения Казах­стана и ЕС сегодня переживают один из наи­более динамичных периодов за всю историю взаимодействия, и есть все основания утверждать, что в настоящее время формируется новая модель стратегического партнерства, рассчитанная на долгосрочную перспективу и отвечающая интересам обеих сторон.