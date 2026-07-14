Наукоемкие территории атомной отрасли

В XXI веке устойчивость государства определяется не только запасами природных ресурсов, объемом инвестиций или масштабом промышленности. Все более важным фактором становятся способность создавать собственные технологии, готовить высококвалифицированных специалистов, развивать исследовательскую инфраструктуру и превращать знания в практические решения для экономики и общества

Глобальная конкуренция идет за ученых, инженеров, технологические компании, новые материалы, интеллектуальную собственность и компетенции, без которых невозможно обеспечить долгосрочное развитие страны. В этой среде Казахстану важно не ограничиваться импортом готовых решений, а формировать собственную научно-технологическую базу, способную отвечать на национальные вызовы и быть конкурентоспособной на международном уровне.

Особое значение это имеет для атомной отрасли, поскольку она не ограничивается только атомной энергетикой. Это также ядерная медицина, радиофармацевтика, производство радиоизотопов, радиационные технологии, новые материалы, экологический мониторинг, исследовательская инфраструктура, цифровые системы управления и подготовка кадров. Поэтому развитие атомной науки необходимо рассматривать как один из ключевых элементов технологического суверенитета страны.

Новая Конституция Республики Казахстан усиливает значение человеческого капитала, образования, науки и инноваций в системе государственных приоритетов. Это задает принципиально иной подход: наука должна быть не изолированной сферой, а основой национального развития, источником современных производств, высококвалифицированных рабочих мест, новых рынков и роста регионов.

Задача государства – создать условия, при которых талантливый исследователь, инженер или технолог сможет не только вести исследования, но и создавать новые технологии, участвовать в международной кооперации и видеть перспективу профессиональной реализации в Казахстане. Для этого необходимы современные лаборатории и оборудование, устойчивое финансирование исследований, механизмы внедрения разработок, возможности карьерного роста и качественная социальная среда для специалистов и их семей.

Одним из ключевых инструментов такой политики становится развитие наукоемких территорий. Их смысл значительно шире, чем размещение научных организаций в определенном городе или районе. Наукоемкая территория представляет собой целостную систему, объединяющую научные институты, университеты, инженерные центры, технологические компании, медицинские организации, промышленные предприятия, инвесторов, органы власти и институты развития.

Главная задача такой системы – обеспечить полный путь научной идеи: от фундаментального исследования и лабораторной разработки через стадию опытного образца и его инженерной доработки, сертификации до производства и практического применения. В рамках такой стратегии наука перестает существовать отдельно от экономики. Она становится источником новых технологий, производств и услуг. Университеты получают доступ к реальным исследовательским и инженерным задачам, молодые ученые и инженеры возможность создавать собственные проекты, бизнес доступ к научной инфраструктуре и компетенциям, а регионы новые точки роста экономики.

Концепция создания и развития наукоемких территорий до 2035 года предусматривает различные модели с учетом специализации территории, исследовательской инфраструктуры, кадрового потенциала, близости к университетам, промышленности и рынкам. Для атомной отрасли особое значение имеют две взаимодополняющие площадки – город Курчатов и научно-технологический парк на базе Института ядерной физики в Алматы.

Национальный ядерный центр Республики Казахстан располагает в Курчатове исследовательской и испытательной инфраструктурой, научными школами и опытом выполнения задач, имеющих значение для безопасности страны, развития атомной отрасли и международного научного сотрудничества. Именно поэтому развитие Курчатова как наукограда имеет не символическое, а стратегическое значение.

Наукоград – это не просто научный центр с особым статусом. Это город, в котором наука определяет экономическую специализацию, формирует новые рабочие места, влияет на развитие образования, городской инфраструктуры и социальной среды. Для Курчатова это означает переход к более широкой модели развития, при которой, наряду с фундаментальными исследованиями, развиваются прикладные направления, инженерные решения, международные проекты, технологическое предпринимательство, подготовка кадров и новые производственные компетенции.

Курчатов, в таком стратегическом развитии, должен не только укрепиться в качестве центра развития исследовательской реакторной и испытательной инфраструктуры, реакторного материаловедения, ядерной и радиационной безопасности, радиоэкологии и экологического мониторинга, но и стать системообразующим звеном для научно-технической поддержки развития атомной энергетики в стране. Здесь могут развиваться технологии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, ядерная криминалистика, системы реагирования на радиационные инциденты, а также решения для будущих ядерно-энергетических проектов.Отдельным направлением станет развитие управляемого термоядерного синтеза – технологии завтрашнего дня, способной обеспечить человечество чистой энергией с неиссякаемой ресурсной базой.

Главное преимущество Курчатова заключается в уникальной концентрации стратегически значимой инфраструктуры и компетенций, созданных десятилетиями. Такая база позволяет формировать не отдельный технопарк, а полноценный наукоград – территорию, где наука становится ядром развития всего города.

Накопленные компетенции, уникальная инфраструктура и многолетняя кооперация с ведущими мировыми разработчиками реакторных технологий открывают для Курчатова еще одну перспективу – создание демонстрационных энергетических установок на базе малых модульных реакторов. Сегодня это направление активно развивается в мире, а международные разработчики заинтересованы в площадках для апробации и демонстрации новых решений. В перспективе наукоград мог бы стать одной из таких площадок, соединяющей исследования, испытания, подготовку кадров и международную технологическую кооперацию.

В более широком контексте реакторные установки малой мощности способны изменить и саму логику территориального развития страны. Для Казахстана с его огромными расстояниями, удаленными промышленными центрами и необходимостью освоения новых территорий особый интерес представляет модель автономных научно-промышленных кластеров – своеобразных «атомных крепостей в степи», обеспеченных надежной энергией, современной инфраструктурой, высокотехнологичными производствами и собственными инженерными компетенциями. Курчатов мог бы стать площадкой для отработки отдельных элементов такой модели.

Однако успех наукограда будет определяться не только количеством научных и производственных объектов. Необходима современная городская среда: качественное жилье, школы, медицинская инфраструктура, культурные и спортивные объекты, современные сервисы, возможности профессионального развития для членов семей ученых и инженеров. Молодой специалист должен видеть в Курчатове не временное место работы, а город, где можно реализовать научные амбиции, участвовать в крупных национальных и международных проектах, создать собственную инженерную компанию и построить полноценную жизнь.

Наряду с Курчатовом важнейшую роль в формировании национальной системы наукоемких территорий играет поселок Алатау, научным ядром которого является Институт ядерной физики. На его базе предусматривается развитие научно-технологического парка, задача которого значительно шире коммерциализации отдельных разработок.

Научно-технологический парк ИЯФ должен стать центром технологического развития и внедрения передовых решений, где результаты исследований трансформируются в востребованные продукты, услуги, производства и технологии с высокой экономической и социальной ценностью.

Институт ядерной физики наряду с фундаментальными исследованиями располагает значимыми компетенциями в области радиохимии, ускорительной техники, производства и применения радиоизотопов, радиационных технологий, аналитических методов, физики твердого тела и ядерных исследований. Эта база позволяет развивать направления, имеющие прямой социальный, медицинский и экономический эффект.

Особое значение для повышения качества и продолжительности жизни граждан имеет развитие ядерной медицины. Производство отечественных медицинских радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов позволяет снижать зависимость от импорта, расширять доступ к ранней диагностике и современным методам лечения.

Уже сегодня Институт, используя исследовательский реактор ВВР-К и циклотронный комплекс, развивает производство медицинских радиоизотопов и радиофармацевтических препаратов для диагностики и терапии, включая решения на основе фтора-18 и йода-131, а также технологии получения молибдена-99.

Следующий этап связан с развитием тераностики и адресной радионуклидной терапии. Перспективными являются технологии на основе лютеция-177, иттрия-90, самария-153, актиния-225 и других радиоизотопов, формирующих одно из наиболее динамичных направлений современной ядерной медицины. В рамках развития научно-технологического парка предусматривается дальнейшее расширение исследовательской и производственной инфраструктуры, включая новый исследовательский реактор и современный циклотронный комплекс.

При этом важно не ограничиваться поставкой отдельных препаратов. Казахстану необходимо создавать полноценную национальную систему от исследований, разработки и регистрации радиофармпрепаратов до производства, клинического применения, подготовки врачей и специалистов, а в перспективе значительного расширения присутствия на внешних рынках.

Не менее востребованы радиационные технологии для медицины, промышленности и аграрного сектора. Они применяются для стерилизации медицинских изделий, обработки пищевой продукции, модификации полимеров, создания новых материалов и решения широкого круга промышленных и сельскохозяйственных задач.

Научно-технологический парк ИЯФ должен обеспечивать условия, при которых такие разработки не остаются в пределах лаборатории. Для этого необходимы центры прототипирования, опытного производства и испытаний, механизмы трансфера технологий, патентная и регуляторная поддержка, сопровождение технологических компаний, государственно-частное партнерство и устойчивые связи с потенциальными заказчиками.

Ключевым преимуществом ИЯФ является его расположение в Алматы – крупнейшем образовательном, научном, медицинском и деловом центре страны. Здесь сосредоточены ведущие университеты, клиники, научные организации, инженерные кадры, частные компании, инвесторы и технологические предприниматели. Такая концентрация формирует среду, в которой могут быстро создаваться междисциплинарные команды: ученые-ядерщики, радиохимики, врачи, инженеры, программисты, технологи, специалисты по регистрации продукции и предприниматели.

Именно такие команды способны превращать научную разработку в работающую технологию, применяемую в клинике, на промышленном предприятии или в агропромышленном комплексе. Поэтому ИЯФ следует рассматривать как один из ключевых центров технологической трансформации атомной науки в реальную экономическую силу – место, где знания быстрее всего превращаются в инновационные решения, высокотехнологичные услуги и новые производства.

Наукоград Курчатов и научно-технологический парк на базе Института ядерной физики не конкурируют между собой. Их развитие должно происходить взаимодополняющим образом как краеугольных камней единой национальной структуры, в которой каждая площадка выполняет собственную функцию.

Курчатов формирует стратегическую глубину атомной энергетической отрасли. Это территория крупных исследовательских и испытательных комплексов, развития реакторных технологий, включая энергетические реакторы малой мощности, материаловедения, ядерной и радиационной безопасности, радиоэкологии и подготовки кадров для сложных национальных проектов.

Институт ядерной физики формирует скорость технологического внедрения. Его сильная сторона – близость к университетам, клиникам, частному бизнесу, инвесторам и рынкам. Это создает наиболее благоприятные условия для прикладных исследований, подготовки специалистов, создания технологических компаний и внедрения решений в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

Курчатов обеспечивает исследовательскую инфраструктуру и компетенции стратегического уровня. ИЯФ обеспечивает фундаментальные знания, трансфер технологий, практическое применение разработок, развитие высокотехнологичных продуктов и формирование новых рынков. Вместе они формируют полный цикл национальной атомной науки – от фундаментального исследования и испытаний до создания продукта, производства, внедрения и экспорта технологических решений.

Развитие наукоемких территорий является важной частью реализации Стратегии развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года. Стратегия определяет долгосрочные ориентиры развития мирного использования атомной энергии, исследовательской и инженерной инфраструктуры, ядерной безопасности, подготовки кадров, международного сотрудничества и внедрения современных технологий.

Для ее реализации необходимы не только отдельные проекты, но и устойчивые научно-технологические центры, способные обеспечивать страну компетенциями на десятилетия вперед. Именно такую роль призваны выполнять наукоград Курчатов и научно-технологический парк Института ядерной физики.

Результативность наукоемких территорий нельзя оценивать только количеством построенных зданий или объемом выделенных средств. Главными показателями должны стать созданные и внедренные технологии, появление новых высокотехнологичных производств, подготовка специалистов, рост числа молодых ученых и инженеров, выбирающих карьеру в Казахстане, привлечение частных инвестиций, создание инновационных компаний, расширение международного сотрудничества и востребованность отечественных решений в экономике и социальной сфере.

На начальном этапе такая модель требует сильной и последовательной государственной поддержки, прежде всего в создании базовой инфраструктуры, финансировании исследований и опытно-конструкторских работ, развитии городской среды и формировании механизмов, снижающих риски для частных инвесторов. Практически ни одна крупная научно-технологическая система не возникает стихийно: государство должно создать первоначальный импульс и условия, при которых вслед за бюджетными инвестициями приходят промышленность, частный капитал и технологическое предпринимательство.

При этом государственная поддержка не должна превращаться в постоянное содержание инфраструктуры без измеримого результата. Ее задача – запустить самоподдерживающуюся систему, в которой научные организации создают технологии, бизнес масштабирует решения, инвесторы получают новые возможности, а территории получат рабочие места, налоговую базу и устойчивое развитие.

Наукоемкие территории – это инвестиция не только в отдельные организации или города. Это инвестиция в интеллектуальную независимость страны, технологический суверенитет, современные рабочие места и будущее следующих поколений.

Курчатов имеет все предпосылки стать первым полноценным наукоградом Казахстана – городом, где наука определяет развитие территории, формирует новую модель региональной экономики и обеспечивает национальные компетенции стратегического уровня.

Институт ядерной физики способен стать одним из наиболее сильных научно-технологических парков страны – местом, где достижения атомной науки быстрее всего преобразуются в решения для медицины, промышленности, сельского хозяйства и повседневной жизни граждан.

Их совместное развитие позволит Казахстану выстроить систему, в которой научное знание проходит полный путь до технологии, производства и рынка. Ведь инновация – это не просто новое знание и не только научное открытие. Она возникает только тогда, когда знание находит практическое применение, становится востребованным продуктом, услугой или технологией. Именно такую среду должны формировать наукоемкие территории Казахстана.