ИИ делает ядерные установки более безопасными и эффективными

В современном мире наука движется семимильными шагами, а технологии становятся все более сложными, поэтому возникает острая пот­ребность в новых, совершенных методах управления и диагнос­тики. Особенно это касается такой передовой области, как физика плазмы. Плазменно-пучковые установки, применяемые в исследовании материалов для термоядерного синтеза, аэрокосмической отрасли и модификации поверхностей, чрезвычайно требовательны к точности управления. И здесь на помощь приходит искусственный интеллект, предлагая решения, которые ранее казались недостижимыми.

Работа инженера Жанболата Батарбекова направлена на то, чтобы сделать управление и диагностику этих сложных установок по-настоящему эффективной. Для этого он изучает, как автоматически обрабатывать разные данные, которые поступают от измерительной системы, с помощью искусственного интеллекта.

Причина, по которой традиционные методы автоматизации не всегда справляются с управлением плазмой, кроется в самой природе этих процессов: они крайне нелинейны. Классические математические модели оказываются слишком громоздкими и медленными.

– Меня заинтересовало, можно ли совместить простую автоматизацию и системную инженерию с анализом данных, – делится инженер. – ИИ здесь – не просто модная тенденция. Это, по сути, единственный инструмент, который может обрабатывать огромные объемы высокочастотных сигналов быстрее человека. Он помогает находить связи там, где традиционные математические модели физики плазмы слишком сложны, чтобы их можно было быстро посчитать.

Практическую значимость работы Жанболата Батарбекова трудно переоценить. Для науки это шаг к развитию междисцип­линарного подхода, объединяющего физику плазмы с информационными технологиями. Получаемые модели обеспечивают глубокое понимание процессов, происходящих в плазменно-пучковых разрядах.

Но еще более ощутим эффект для промышленности. Автоматизация диагностики плазменно-пучковых установок с помощью ИИ открывает новые горизонты. Искусственный интеллект способен уменьшить риск аварий, таких как пробои или разрушение дорогостоящих мишеней. Технологические процессы становятся повторяемыми и контро­лируемыми. Анализ результатов экспериментов, который раньше занимал дни, теперь происходит за считаные секунды.

– Плазменно-пучковые установки очень нужны для проверки материалов термоядерного синтеза, для аэрокосмической отрасли и чтобы менять поверх­ности, – подчеркивает Жанболат, демонстрируя широкий спектр применения этих технологий.

Как и в любом новаторском исследовании, на начальном этапе пришлось столкнуться с существенными трудностями.

– Самая большая была в качестве и особенностях исходных данных, – признается инженер. – Во-первых, было сложно объединить данные из разных источников. А во-вторых, их нужно было правильно разметить. Чтобы научить ИИ, нам приходилось очень точно связывать, что именно происходит с оборудованием, с конкретными отклонениями на графиках. На это уходило много времени.

Эти трудности, однако, не остановили исследователея, а лишь подчеркнули необходимость использования мощных инструментов анализа данных, таких как искусственный интеллект.

Работа ученого не ограничивается теорией – ИИ применяется для решения пяти конкретных прикладных задач обработки данных. Мощные установки генерируют огромное количество шума – помех от блоков питания, которые могут искажать или скрывать важную информацию. Традиционные фильтры часто удаляют вместе с шумом и ценные детали. Здесь на помощь приходят ИИ-решения, например автоэнкодеры. Они обучаются различать реальные колебания плазмы от искусственных помех, предоставляя чистый, но детализированный сигнал. Алгоритмы ИИ способны мгновенно определять текущий режим работы установки. Они анализируют данные вольт-амперной характеристики и оптический спектр, чтобы точно классифицировать, идет ли речь о пучковом, плазменно-пучковом режиме или система приближается к опасному дуговому разряду. Это позволяет оперативно реагировать на изменения.

ИИ способен обнаружить мельчайшие нестабильности и микропробои, длящиеся всего микросекунды. Оператор, следящий за стандартными схемами, может их просто не заметить. ИИ же просеи­вает весь массив данных, находя эти едва уловимые предвестники аварий и помогая понять, когда установка работала нестабильно.

– Существуют критически важные параметры, такие как локальная температура плазмы или концентрация ионов, которые невозможно измерить напрямую, так как любой датчик в таких условиях быстро выйдет из строя. ИИ выступает в роли виртуального датчика: он анализирует доступные данные – токи, спектры, характеристики и на их основе рассчитывает или предсказывает неуловимые физически параметры, – рассказывает молодой ученый.

Это, пожалуй, одно из самых трудоемких направлений, которое теперь делегировано машине. После каждого эксперимента на компьютер поступает множество разрозненных файлов: логи, спектрограммы, таблицы. Раньше инженеру приходилось часами вручную сопоставлять эти данные, вырезать графики и собирать их в единый отчет. Теперь прог­рамма сама синхронизирует и анализирует информацию, выделяя ключевые моменты эксперимента: стабильные фазы, скачки примесей, изменение спектра и микропробоев.

Сеть самостоятельно обучается выявлять микропаттерн нестабильности, что гораздо эффективнее традиционного ручного анализа. Для раннего обнаружения аномалий также активно используется автоэнкодер, который учится восстанавливать только идеальные стабильные режимы.

Плазменно-пучковая установка, с которой работают ученые, играет ключевую роль в радиа­ционном материаловедении и физике плазмы. Физические процессы внутри установки – генерация интенсивного пучка, его взаимодействие с газом, возникновение плазменно-пучкового разряда, ионизация, возбуждение атомов и развитие неустойчивос­тей – напрямую отражаются на собираемых данных. Эти процессы, например, вызывают резкие колебания тока пучка, падение напряжения и вспышки оптического излучения.

ИИ помогает понять и управлять этими явлениями, выступая в роли «математического микроскопа». Анализируя обученные нейросети, исследователи могут понять, какие параметры сильнее всего влияют на стабильность плазмы. В плане управления ИИ позволяет строить прогностичес­кие модели: система «видит» потенциальный срыв разряда и может скорректировать параметры питания пучка, предотвращая катастрофу.

Работа Жанболата Батарбекова и его коллег носит ярко выраженный междисциплинарный характер. С одной стороны, это прикладная разработка конкретных программно-аппаратных решений. С другой – она тесно связана с фундаментальной нау­кой: математические модели ИИ помогают верифицировать существующие теории плазменных неустойчивостей, подтверждая или опровергая их на основе огромных массивов экспериментальных данных. Это настоящий мост между передовыми инженерными решениями и глубинами научного познания.

Мечта Жанболата – создание полностью автономной, самооптимизирующейся цифровой экосистемы плазменного эксперимента – «Цифрового двойника установки». Этот комплекс поз­волил бы ИИ не только управлять генерацией плазмы, но и мгновенно считывать отклик материала мишени, самостоя­тельно корректировать параметры пучка для достижения идеальной структуры вещества. Такая система смогла бы вести поиск новых режимов работы без риска повреждения дорогостоя­щего оборудования, совершив качественный скачок в создании материалов будущего для чистой энергетики и освоения космоса.