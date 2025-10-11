В копилке – 82 медали

Кошкарбек Тусипов

В Азербайджане завершились III Игры Содружества Независимых Государств. В программу турнира, проходившего в семи городах страны, вошли соревнования по 21 виду спорта, в том числе это легкая атлетика, плавание, дзюдо, бокс, гимнастика. Всего было разыграно 505 комплектов медалей.

фото Минтуризма и спорта

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла пятое место, завоевав 82 медали. Лучшими на турнире стали атлеты из России, на втором месте расположился Азербайджан. Тройку лидеров замкнули спорт­смены из Беларуси. Всего в III Играх приняли участие более 1 600 спортсменов из 13 стран (к восьми государствам СНГ присоединились Куба, Кувейт, Оман, Пакистан и Турция).

По итогам состязаний наши спортсмены завоевали 10 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых медалей. По три золотых и серебряных, а также две бронзовые награды выиграли каратисты. По два золота и серебра, а также три бронзы на счету таэквондистов. Боксеры принесли нашей стране две золотые, одну серебряную и одиннадцать бронзовых медалей.

В пулевой стрельбе у Казах­стана одно золото, четыре сереб­ра и одна бронза. В стрельбе из лука – одно золото и два серебра. Борцы завоевали одно золото, одно серебро и одну бронзу. В плавании у нас девять серебряных и десять бронзовых наград. В стендовой стрельбе – два серебра и шесть бронзовых наград.

В настольном теннисе и художественной гимнастике – по три бронзовые награды. По две бронзовые медали завоевали бадминтонисты, самбисты и гимнасты в прыжках на батуте. И еще одну бронзовую награду принесли фехтовальщики.

Всего на соревнования в Азербайджан отправились 132 казахстанских спортсмена, которые выступили в 18 видах программы.

Напомним, на II Играх стран СНГ, прошедших в 2023 году в десяти городах Беларуси, казахстанские спортсмены завое­вали 7 золотых, 14 серебряных и 32 бронзовые медали (также заняв пятое место в общекомандном зачете). Пока самым успешным для Казахстана остается дебют на Играх стран СНГ в 2021 году в Казани (Россия). Тогда наша сборная заняла третье место, выиграв 18 золотых, 35 серебряных и 53 бронзовые медали (всего 106 наград).

