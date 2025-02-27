В Костанайской области арестовали убийцу спустя 22 года

В 2003 году мужчина задушил свою знакомую за отказ вступать с ним в половую связь

Фото: polisia.kz

В Костанайской области раскрыли особо тяжкое преступление, произошедшее 22 года назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В мае 2003 года во дворе собственного дома был обнаружен труп 21-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что она была задушена.

Полицейские установили одного из подозреваемых, однако не хватало доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению.

В феврале текущего года в ходе проведения дополнительных мероприятий полицейские задержали 44-летнего подозреваемого.

Он дал признательные показания, заявив, что в феврале 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя он предложил ей вступить в половую связь, однако она отказалась, в результате чего мужчина задушил ее.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что с начала года раскрыто 44 преступления, совершенных в прошлом.