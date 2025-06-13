В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности

Экономика
123
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане прошел II Съезд предприятий легкой промышленности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото автора

— С начала года объем производства отрасли вырос на 2,6%. Это не просто цифры — это результат системной работы, инвестиций, кооперации и огромного труда наших специалистов. Легкая промышленность тесно связана с торговлей, и в современных условиях роль внутреннего рынка, устойчивого потребления и импортозамещения возрастает, — отметил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, выступая на форуме.

По его словам, министерство работает над продвижением экспорта. Господдержка охватывает весь путь — от консультаций и маркетинга до компенсации расходов и страховых инструментов. Казахстанская продукция выходит на новые рынки, формирует экспортный бренд отрасли, и в этом в ведомстве видят нишу для товаров легпрома.

— В легкой промышленности заняты около 28 тысяч человек, примерно 60% из них — женщины. За последние годы отрасль добилась значительных результатов. В текущем году завершается реализация Дорожной карты по развитию легкой промышленности на 2022–2025 годы. В рамках этого документа были реализованы основные меры по поддержке отраслевых предприятий, развитию производственной базы и стимулированию внутреннего спроса, — продолжил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Мухамед Андаков.

Он отметил, что основная цель промышленной политики заключается в переходе от сырьевой модели экономики к увеличению внутренней переработки, и она достигается планомерно через привлечение инвестиций, реализацию проектов и выполнение системных мер.

Для обеспечения преемственности и продолжения системной работы по развитию сектора в настоящее время разрабатывается Комплексный план развития легкой промышленности на 2026–2030 годы.

По данным МПС РК, в легкой промышленности работают 1411 предприятий, в том числе 803 швейных, 481 производство текстильных изделий и 122 выпускающих изделия из кожи.

Доля легкой промышленности в валовом внутреннем продукте составила 0,09%, в промышленном производстве – 0,4%, в обрабатывающей отрасли – 0,9%.

В рамках форума была организована выставка продукции предприятий легкой промышленности, состоялся Fashion показ коллекций отечественных производителей и студентов Казахского университета технологии и бизнеса. Прошла церемония награждения лучших работников отрасли и ветеранов.

#Астана #легкая промышленность #форум

Популярное

Все
Под сенью Вечно Синего Неба
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
В страну завезли еще одну партию керкуланов
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Будущее – в руках молодежи
Когда язык – это сказка
Поселок Актау готовится к 75-летию
Практика и погружение в профессиональную среду
Рост объема инвестиций в промышленность: как реализуются поручения Президента РК
Вот куда слетаются аисты!
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Июнь открывает лето
И хомяки целы, и дачники сыты
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Хотел быть хирургом и стал им
«Ювелиры» своего дела
Без предварительных договоров
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Во имя идеалов добра и милосердия
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Восточный путь Турсуна Султанова
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Sustainable Fitch присвоило казахстанскому агентству ESG-ре…
Малые промышленные зоны готовятся запустить в Казахстане
Новый завод открыли в Атырау
Рост объема инвестиций в промышленность: как реализуются по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]