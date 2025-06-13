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— С начала года объем производства отрасли вырос на 2,6%. Это не просто цифры — это результат системной работы, инвестиций, кооперации и огромного труда наших специалистов. Легкая промышленность тесно связана с торговлей, и в современных условиях роль внутреннего рынка, устойчивого потребления и импортозамещения возрастает, — отметил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, выступая на форуме.

По его словам, министерство работает над продвижением экспорта. Господдержка охватывает весь путь — от консультаций и маркетинга до компенсации расходов и страховых инструментов. Казахстанская продукция выходит на новые рынки, формирует экспортный бренд отрасли, и в этом в ведомстве видят нишу для товаров легпрома.

— В легкой промышленности заняты около 28 тысяч человек, примерно 60% из них — женщины. За последние годы отрасль добилась значительных результатов. В текущем году завершается реализация Дорожной карты по развитию легкой промышленности на 2022–2025 годы. В рамках этого документа были реализованы основные меры по поддержке отраслевых предприятий, развитию производственной базы и стимулированию внутреннего спроса, — продолжил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Мухамед Андаков.

Он отметил, что основная цель промышленной политики заключается в переходе от сырьевой модели экономики к увеличению внутренней переработки, и она достигается планомерно через привлечение инвестиций, реализацию проектов и выполнение системных мер.

Для обеспечения преемственности и продолжения системной работы по развитию сектора в настоящее время разрабатывается Комплексный план развития легкой промышленности на 2026–2030 годы.

По данным МПС РК, в легкой промышленности работают 1411 предприятий, в том числе 803 швейных, 481 производство текстильных изделий и 122 выпускающих изделия из кожи.

Доля легкой промышленности в валовом внутреннем продукте составила 0,09%, в промышленном производстве – 0,4%, в обрабатывающей отрасли – 0,9%.

В рамках форума была организована выставка продукции предприятий легкой промышленности, состоялся Fashion показ коллекций отечественных производителей и студентов Казахского университета технологии и бизнеса. Прошла церемония награждения лучших работников отрасли и ветеранов.