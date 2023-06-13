В лесу костров до небес не будет

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Новость в социальных сетях о том, что в Бурабае появятся зоны для пикников, где можно будет… разводить костер, вызвала, мягко говоря, недоумение.

фото Бурабай Даму и ГНПП Бурабай

На время эту новость заслонила другая: 3 июня в Зерендинском лесном массиве вспыхнул пожар. Причина происшествия – возле села Молодежное в Зерендинском районе загорелась сухая трава, огонь перекинулся на лес.

А затем и вовсе случилась трагедия в области Абай, которая заставила по-новому взглянуть на этот и многие другие вопросы.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Болат Токишев рассказал, что с начала нынешнего года в Акмолинской области зарегис­трировано 11 случаев лесных пожаров, ущерб и затраты на их ликвидацию составили 2,3 млн тенге. А площадь лесного фонда в регионе всего-то 1,1 млн га, из них треть – лесопокрытая (384 га).

Конечно, расследование по установлению причин пожара, виновных ведется. Как отметили в департаменте по ЧС, в связи с жарой в Акмолинской области сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Так неужели в Государственном национальном природном парке «Бурабай», готовясь к нынешнему туристическому сезону, решились таким небезопасным способом привлекать туристов? В ТОО «Бурабай Даму» пояснили, что к началу турсезона на территории ГНПП «Бурабай» обустроено 35 новых мест для пикников. Уже готовы девять новых дополнительных мест для пикников без разведения огня и «продолжается работа по оснащению 26 пикниковых зон с площадками для приготовления еды, мангальной зоной для безо­пасного разведения огня».

То есть ни о каких кострах речь не идет. Пикниковые зоны – это туристический мини-уголок (стол со стульями, мангал), где есть все необходимое для жарки мяса на углях, есть урны для мусора и информационный щит. Площадки доступны в любое время и на любой период времени. Главное – помнить, что можно, а что нельзя. После нужно лишь оставить все в первозданном виде.

Основная задача подобных зон – поддержка и развитие цивилизованного экотуризма с целью бережного отношения к природе национального парка. Обустройст­во мест для пикников – это, считают в ТОО «Бурабай Даму», и системный, вдумчивый подход, основанный на мировом опыте, к организации цивилизованного отдыха в национальных парках.

«Сейчас люди на машинах заезжают прямо в лес. Мы же хотим разгрузить лесной массив, чтобы автомобили оставлялись вдоль обочин, а на открытых, обустроенных площадках со скамейками, столами для пикника, аккуратными мангалами турис­ты имели возможность отдохнуть и подкрепиться. Это будут бесплатные зоны для отдыха, которые позволят упорядочить туризм в Нацпарке, создадут более цивилизованные условия для отдыха» – подчеркнули в ТОО «Бурабай Даму».

Что касается пожарной безопас­ности, то за этим следит система Smart National Park Burabay. Она «видит» на горизонте всю территорию национального парка – более 129 тыс. гектаров заповедника. Принцип ее работы аналогичен медицинскому томографу: камера движется по кругу и делает много фотографий на каждом повороте, затем красным контуром отмечает опасные места и отправляет на пульт центра оперативного управления.

Но подобная система была и в области Абай, что не уберегло от огненной стихии. А значит, дело не только в технологических решениях, но и в людях, их профессионализме, правильно выстроенных алгоритмах реагирования на угрозу пожаров и межведомственном взаимодействии.

Новые пикниковые зоны отдыха расположены на побережье озер Большое и Малое Чебачье, вдоль велодорожки, ведущей от отеля «Терраса Парк» до базы отдыха «Акбура». Места для лесных пикников без возможности приготовления еды расположены вдоль велосипедной дорожки от «Ракушки» до поляны Абылай-хана и возле пещеры Кенесары.

Как отметил директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков, работу по обустройству пикниковых зон для комфортного пребывания посетителей они проводят совместно с ТОО «Бурабай Даму». Площадки укомплектованы первичными средствами пожаротушения, уборочным оборудованием.

– Локации пикниковых зон выбраны с учетом наличия подъездных путей, уровня рекреационной нагрузки, отдаленности от заповедной зоны и зоны экологической стабилизации, наличия мест для водозабора спецтехникой в случае возгорания. То есть принимаемые ГНПП меры минимизируют опасения граждан касательно того, что в связи с функционированием пикниковых зон с разведением огня в мангале и небольшой печи для приготовления еды повышается вероятность пожаров.

Однако хочу напомнить, что преж­де всего каждый отдыхаю­щий должен понимать, что, находясь на территории Нацпарка, он обязан соблюдать меры противопожарной безопасности, как и убирать за собой свой же мусор. Призываю всех посетителей Нацпарка не оставлять за собой «следы» своего отдыха, – подчеркнул Сергей Быков.

Призыв директора ГНПП «Бурабай» понятен. Работники парка только за первую (!) неделю июня вывезли с территории, побережья озер и лесных массивов более 97,5 тонны мусора – это следы пребывания туристов.

И, наверное, самое главное. Беспечность на протяжении нескольких лет оборачивается трагедиями и многомиллиардными убытками. Поэтому Президент поставил вопрос ребром: граждан, нарушающих правила безопасности во время пребывания в лесных массивах, будут привлекать к уголовной отвественности.

#отдых #лес #пикники #Бурабай #костры

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