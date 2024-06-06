В международном аэропорту Алматы сменился президент

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Гокер Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. Прошёл стажировку в сфере менеджмента и управления гражданской авиацией и аэропортами. Участвовал в процессах внедрения программы эксплуатационной готовности (Operational Readiness and Airport Transfer, ORAT) нового аэропорта Анкары Эсенбога.

В управлении финансов и стратегии холдинга TAV Airports Гокер Косе работал над многими проектами.

Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании. Он также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования.

В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.

Гокер Косе окончил Ближневосточный технический университет, также имеет степень MBA Босфорского университета в Стамбуле.

Напомним, новый терминал аэропорта Алматы после открытия обслужил первый рейс.