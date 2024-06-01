Новый терминал аэропорта Алматы обслужил первый рейс

Пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн пассажиров в год, передает Kazpravda.kz

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В субботу новый терминал аэропорта Алматы после открытия обслужил первый рейс.

Рейс КС-664 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Лондон – Алматы совершил посадку в аэропорту г. Алматы в 08-50ч. На борту воздушного судна «Эйрбас-А321», совершившего рейс, было 94 пассажира, сообщили в комитете гражданской авиации РК.

На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Доха. Ожидается что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09-50ч.

Строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв.м. В терминале имеется 7 телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с 4 лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.

После запуска нового терминала пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн пассажиров в год. Ожидается, что после открытия международного терминала, в ближне- и среднесрочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.

Президент страны осмотрел новый терминал в преддверии его открытия.