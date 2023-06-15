В Минэкологии и МЧС могут провести повторный аудит

Сенат, Экономика
123
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Завтра, 19 июня, Высшая аудиторская палата озвучит итоги аудита Министерства экологии и природных ресурсов и возможно примет решение о повторном аудите ведомства. Об этом в интервью журналистам в Сенате сообщила глава ВАП Наталья Годунова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Сейчас мы завершили аудит Министерства экологии и природных ресурсов. Понятно, что любой аудит - это не тотальная проверка, это выборка. Завтра будет проходить заседание по рассмотрению итогов аудита министерства, мы будем обсуждать, и возможно примем решение об еще одном дополнительном аудите", - сказала она.

Также Годунова сообщила, что аудит МЧС пока не завершен.

"У нас незаконченный аудит по МЧС. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая пожары в Костанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, неготовность МЧС и Минэкологии, и возможно мы примем решение о необходимости проведения дополнительных проверок", - добавила глава ВАП.

Как отметил сегодня на пленарном заседании глава Сената Маулен Ашимбаев, ситуация с пожаром в Абайской области показала, что система недейственная, не может своевременно реагировать на ЧС. По его словам, такую систему нужно в корне изменить.

#проверка #МЧС #аудит #Минэкологии #Годунова

Популярное

Все
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
Земельный участок с березовой рощей в Петропавловске был передан местному предпринимателю с нарушением законодательства
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Павлодарской области
К осени кызылординский автопарк получит еще 150 новых автобусов большой вместимости
Благодаря решительным действиям огнеборцев, спасателей и простых добровольцев удалось снять угрозу проникновения огня на территорию Шульбинской ГЭС
Гражданин, патриот, человек
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
От яблони Сиверса до ели Шренка
Халтура не прокатит
Две улицы закрыли на ремонт в Астане
Важная миссия
Отдыхающий в отпуске полицейский газетой "разрулил" затор в Уральске
Троих казахстанцев лишили свободы за пропаганду терроризма
Мотоциклист насмерть сбил девочку в области Жетысу
Культурные связи
Вернули к жизни
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области
Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
БТР может все!
Рассылку о прекращении выплат стипендии студентам в летние месяцы распространяют в Казнете
Лес в резервате "Семей орманы" снова горит
Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области
Новым COVID с необычными симптомами пугают астанчан в соцсетях
Как меня провели с летом
2 маленькие девочки выпали из окна многоэтажки Сатпаева
Пантеон семи святых
Еще одну улицу перекрыли на ремонт в Астане
Более 300 человек тушат пожар в резервате "Семей орманы"
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео

Читайте также

Нацбанк Казахстана допускает возможность снижения базовой с…
Такую систему нужно в корне изменить – спикер Сената о реаг…
Годунова: В одной школе туалеты на улице, в другой – кофева…
Наталья Годунова считает необходимым расширить полномочия В…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]