В Минэкологии и МЧС могут провести повторный аудит

Завтра, 19 июня, Высшая аудиторская палата озвучит итоги аудита Министерства экологии и природных ресурсов и возможно примет решение о повторном аудите ведомства. Об этом в интервью журналистам в Сенате сообщила глава ВАП Наталья Годунова, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Сейчас мы завершили аудит Министерства экологии и природных ресурсов. Понятно, что любой аудит - это не тотальная проверка, это выборка. Завтра будет проходить заседание по рассмотрению итогов аудита министерства, мы будем обсуждать, и возможно примем решение об еще одном дополнительном аудите", - сказала она.

Также Годунова сообщила, что аудит МЧС пока не завершен.

"У нас незаконченный аудит по МЧС. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая пожары в Костанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, неготовность МЧС и Минэкологии, и возможно мы примем решение о необходимости проведения дополнительных проверок", - добавила глава ВАП.

Как отметил сегодня на пленарном заседании глава Сената Маулен Ашимбаев, ситуация с пожаром в Абайской области показала, что система недейственная, не может своевременно реагировать на ЧС. По его словам, такую систему нужно в корне изменить.