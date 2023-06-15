Такую систему необходимо в корне изменить – спикер Сената о реагировании госорганов на ЧС

Сенат, Происшествия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Ашимбаев, ситуация с пожаром в Абайской области показала, что система недейственная, не может своевременно реагировать на ЧС.

Фото: Kazpravda.kz

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания отметил, что пожары в Абайской области продемонстрировали неготовность госорганов реагировать на чрезвычайные ситуации в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система нашего пожаротушения. Это конкретный факт, это истина. Здесь не должно быть никаких споров. Мы говорим о погибших. Может быть, если бы у нас эффективно работала система, можно было бы избежать трагедии. Только в прошлом году в Костанайской области был пожар, 40 тысяч га сгорело. Правительство дало информацию, что работают. Но такая ситуация показывает, что наша система недейственная, не может своевременно реагировать на такие ситуации. Такую систему необходимо в корне изменить. Пришло время для этого», - сказал Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что заложенные в бюджете будущего года на развитие служб МЧС средства необходимо использовать эффективно и под контролем.

«Сейчас стомиллиардные средства выделяются. Надо контролировать их эффективное использование, целевое. И мы должны быть ответственны и обеспечить контроль. Неприемлемо, если будем принимать программу, миллиардные средства выделим, и опять будет повторяться ситуация», - добавил Маулен Ашимбаев.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

#Сенат #ЧС #реформы #система #председатель #Ашимбаев

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