В Минфине объяснили ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

Транспорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба Министерства финансов РК опубликовала комментарий по ситуации на казахстанско-кыргызской границе, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"В период с 19 по 20 августа на границе со стороны Кыргызстана наблюдалось скопление грузовых автомашин, пересекающих границу. Скопление возникло по причине увеличения грузопотока в период вывоза плодоовощной продукции, роста пассажиропотока в летний период, что привело к единовременному прибытию большого количества автомашин в пункты пропуска. В настоящее время пункты пропуска работают в штатном режиме, в среднем в сутки границу пересекает 350-400 грузовых автомашин", - говорится в информации.

В министерстве отметили, что фискальными органами стран ведется работа по противодействию теневому товарообороту. Так, в феврале 2022 года было введено обязательное оформление электронных счетов-фактур кыргызскими экспортерами. С 1 апреля 2023 года внедрено обязательное оформление электронных сопроводительных накладных на товары, исключающее возможность оформления в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов, ликвидированных лиц и т. д.

Также с 16 августа 2023 года запущен технический эксперимент по применению паспорта прослеживаемости товаров из перечня изъятия ВТО (пониженная таможенная пошлина).

Кроме того, в рамках реализации Соглашения о применении навигационных пломб в ЕАЭС, в целях безбарьерного перемещения транспортных средств, с 30 мая по 20 августа 2023 года был проведен эксперимент тремя странами по применению навигационных пломб (Казахстан, Кыргызстан и Россия). По итогам изучения результатов эксперимента, применение навигационных пломб планируется осуществлять на постоянной основе.

"Все указанные меры позволят нашим странам обеспечить проведение контрольных мероприятий в электронном формате, окажут содействие увеличению товарооборота и позволят увеличить транзитный потенциал наших стран", - добавили в Минфине.

Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК прокомментировала ситуацию в пунктах пропуска.

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