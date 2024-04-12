В Минздраве дали рекомендации желающим посетить Индию и страны Африки

Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан) употреблять кипяченую или бутилированную воду, передает Kazpravda.kz
В числе рекомендаций - не использовать лед для охлаждения различных напитков, проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением, тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной.
Также следует купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта. И при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.