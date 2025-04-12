Заместитель Премьер-минист­ра – министр иност­ранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и очередной встрече глав внешнеполитических ведомств в формате «Центральная Азия – Россия», прошедших вчера в Алматы.

На заседании СМИД СНГ стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.

Мурат Нуртлеу проинформировал участников о подходах Казахстана к различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие организации. Он подчеркнул, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии организации и твердо намерена укреплять ее много­гранный потенциал.

Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития СНГ, совершенствования координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках Содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по СНГ в осуществлении инициатив Казахстана.

– Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуется или запланировано на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий, как Форум волонтеров, Ярмарка Содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты, – подчеркнул глава МИД РК.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне согласовано решение о присвое­нии почетного звания «Город трудовой славы. 1941–1945 годы» ряду городов стран СНГ, в том числе Астане, Алматы, Караганде и другим, отмечается в сообщении МИД РК.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в Душанбе в октябре 2025 года, накануне саммита глав государств СНГ.

...На министерской встрече в формате «ЦА – РФ» участники рассмотрели ход реализации поручений глав государств по итогам первого саммита «Цент­ральная Азия – Россия», состоявшегося в октябре 2022 года в Астане, обсудили перспективы дальнейшего шестистороннего взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным воп­росам международной и регио­нальной повестки.

Мурат Нуртлеу отметил значимые результаты, достигнутые странами региона в последние годы по всему спектру много­гранных межгосударственных связей. Свидетельством тому стал устойчивый рост объема взаимной торговли между странами Центральной Азии и Россией. В частности, в 2024-м межрегиональный товарооборот составил 44,7 млрд долларов, что на 11,3% выше показателя 2023-го.

В качестве знаковых примеров успешной кооперации глава МИД РК назвал проекты по транзиту российского газа через территорию Казахстана в страны ЦА, строительство и модернизацию объектов электроэнергетики, развитие международных транспортных коридоров, а также реконструкцию и расширение сети автомобильных и железных дорог. Также он подчеркнул важность дальнейшей консолидации усилий, направленных на раскрытие имеющегося потенциала, сохранение динамики сотрудничества, поиск новых точек роста, а также обеспечение региональной безопасности.

– Необходимо сохранить проч­ность партнерских связей, основанных на доверии, взаимном уважении и общей исторической близости, – заявил Мурат Нуртлеу.

По итогам мероприятия было объявлено о завершении совместной работы над подготовкой проекта Плана совместных действий на 2025–2027 годы, который планируется внести на рассмотрение глав государств в ходе второго саммита «ЦА – РФ».