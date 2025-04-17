Если за словами стоит правда – ее услышат в любой стране.

Эти слова Бигельды Габдуллина стали лейтмотивом встречи, состоявшейся сегодня на ВДНХ в павильоне «Казахстан». Она была организована издательством «Художественная литература», журналами «Роман-газета» и «Юность», которые опубликовали его роман «Мараль».

Для казахстанского автора быть услышанным в Москве – в столице большой литературы – не только честь, но и знак того, что границы для литературы условны, подчеркнул автор, представивший две свои книги, – «СИЗО» и «Мараль», ставшие в Казахстане весьма популярными.

– Я представляю свои произведения, рожденные не столько в тиши кабинета, сколько в глубине пережитого мной. Роман «Мараль», как и повесть «СИЗО», автобиографичны. Они выросли из моего опыта журналиста, общественного деятеля, а в какой-то момент узника. Но прежде всего из веры – веры в то, что, несмотря ни на какие напасти, достоинство и честь можно сохранить, – говорит Б. Габдуллин.

Презентацию книг Б. Габдуллина почтили своим вниманием известные русские писатели, дипломаты, студенты. В числе участников – главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин, главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов, президент Фонда «Астана» Жаркын Утешова, певица Татьяна Полтавская, вице-президент региональной общественной организации «Казахская национально-культурная автономия в Москве» Талгат Мыктыбаев и другие.

Выступившие поблагодарили автора за его книги и пожелали ему творческих успехов.