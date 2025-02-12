В нацпарке «Бурабай» начался учет животных

Регулярные исследования и подсчеты численности животных помогают отслеживать изменения в популяции, и сохранить биоразнообразие нацпарка
В Государственном национальном природном парке «Бурабай» сообщили о начале учета животных, передает Kazpravda.kz
Как отметили в нацпарке, зимний период дает ученым возможность с точностью определить миграцию и ареалы обитания животных, так как снежный покров становится надежным индикатором их активности. Поэтому учёт животных в ГНПП «Бурабай» проводится с февраля по март и является очень важным мероприятием.
Ежегодно инспекторским составом проводится зимний учет диких животных таких как: лось, асканийский олень, сибирская косуля, кабан, волк, рысь, лисица, корсак, ласка, горностай, лесная куница, заяц беляк и другие. Всего нацпарке обитает 48 видов млекопитающих.
Для подсчета используются визуальный способ и метод зимнего маршрутного учета. Кроме того, в течение года инспекторский состав фиксирует в дневниках наблюдений места встреч с дикими животными, встреченных во время обходов.
Зафиксировать основные маршруты передвижения животных, определить численность диких животных и их видовое благополучие, сотрудникам нацпарка помогают фотоловушки и съемки территории дронами.
Учет животных в национальных парках является ключевым компонентом устойчивого управления природными ресурсами. Регулярные исследования и подсчеты численности животных помогают отслеживать изменения в популяции, и сохранить биоразнообразие национального парка.
«Учет дает возможность вычислить видовую плотность в конкретных местах обитания. На данный момент мягкие погодные условия и своевременная подкормка дает возможность животным нацпарка переносить зиму достаточно легко. Количество асканийского оленя составляет 1 430 особей, сибирских косуль - 1 388 особей, кабанов – 651 и лисиц – 331. Если сравнивать с 2023 годом, то данные учета показывают стабильность в численности животных», - поделился результатами проведенной работы главный охотовед ГНПП «Бурабай» Юрий Зелинский.