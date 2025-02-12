В нацпарке «Бурабай» начался учет животных

Регулярные исследования и подсчеты численности животных помогают отслеживать изменения в популяции, и сохранить биоразнообразие нацпарка

Фото: пресс-служба ГННП «Бурабай»

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» сообщили о начале учета животных, передает Kazpravda.kz

Как отметили в нацпарке, зимний период дает ученым возможность с точностью определить миграцию и ареалы обитания животных, так как снежный покров становится надежным индикатором их активности. Поэтому учёт животных в ГНПП «Бурабай» проводится с февраля по март и является очень важным мероприятием.

Ежегодно инспекторским составом проводится зимний учет диких животных таких как: лось, асканийский олень, сибирская косуля, кабан, волк, рысь, лисица, корсак, ласка, горностай, лесная куница, заяц беляк и другие. Всего нацпарке обитает 48 видов млекопитающих.

Для подсчета используются визуальный способ и метод зимнего маршрутного учета. Кроме того, в течение года инспекторский состав фиксирует в дневниках наблюдений места встреч с дикими животными, встреченных во время обходов.

Зафиксировать основные маршруты передвижения животных, определить численность диких животных и их видовое благополучие, сотрудникам нацпарка помогают фотоловушки и съемки территории дронами.

Учет животных в национальных парках является ключевым компонентом устойчивого управления природными ресурсами. Регулярные исследования и подсчеты численности животных помогают отслеживать изменения в популяции, и сохранить биоразнообразие национального парка.