В Нур-Султане состоялся массовый забег, посвященный 30-летию образования Вооруженных сил

В мероприятии, организованном Министерством обороны, приняли участие свыше тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, воспитанники столичного Военного колледжа и движения «Жас Сарбаз».

Целью акции, получившей название «Отан. Армия. Жас сарбаз» является популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

- Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение – будущие защитники Отечества. Отличный пример им подали генерал-майоры Даулет Оспанов и Каныш Абубакиров, а также начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов, возглавивший колонну воспитанников движения "Жас сарбаз", - отметил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

Участники в составе подразделений преодолели дистанцию протяженностью более 5 километров от мемориального комплекса «Отан қорғаушылар» по проспектам Тәуелсіздік, Момышулы, улицам Сарайшык, Туркестан и Достык до монумента «Астана-Байтерек».

На финише для участников забега, жителей и гостей столицы прошел концерт творческих коллективов Национального военно-патриотического центра и Пограничной службы Комитета национальной безопасности.