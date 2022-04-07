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​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Портнягина Наталия
корреспондент

В Казахстане за годы независимости так и не созданы условия для санаторно-курортного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника.

Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями, обеспечения тифлосредствами, медицинского обслуживания, отсутствие взаи­модействия между уполномоченными органами, а также пути решения этих вопросов соответствующими ведомствами были озвучены на Региональном общест­венном совете по социальным вопросам при областном филиале партии «AMANAT».

По словам председателя областного филиала Казахского общества слепых Мурата Кыдырбекова, походы в поликлинику при оформлении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) растягиваются на месяц-полтора, хотя это может занять несколько дней. Врачи, особенно молодые специалисты, не особо утруждают себя разъяснением незрячим, как получить полный объем реабилитационных услуг, какие тифлосредства положены бесплатно.

– В законе прописано, что инвалиды первой, второй групп обслуживаются перво­очередно, – отмечает он. – Когда были талоны электронной очереди, это условие соблюдалось. Но потом, в карантин, их убрали, и до сих пор инвалидов принимают по предварительной записи в порядке общей очереди, а это нарушение закона. Пока оформляешь ИПР, заканчивается финансирование по госпрограммам трудоустройства. Инвалид подает заявку в Центр занятости, и вместо того, чтобы помочь ему, там спрашивают: зачем тебе вообще работать?! Даже инвалиды с высшим образованием, после молодежной практики сталкиваются с этим. Когда будет действовать положенная по закону четырехпроцентная квота? Особенно тяжело найти работу в районах – не просто по специальности, но даже трудоустроиться на общественные работы.

Два года Мурат Кыдырбеков пишет в инстанции, чтобы к минимальной зарплате этой категории граждан, занятых на общественных работах, добавили хотя бы 10 МРП из бюджета области. Такая практика есть в других регионах, где получают 85–90 тыс. тенге, а в ЗКО – лишь положенную минимальную зарплату в 60 тыс. тенге.

Ущемление своих прав, а также лоббирование интересов отдельных компаний усматривают инвалиды и в работе инватакси. Раньше эти услуги оказывали общественные объединения людей с особыми потребностями, решая сразу две задачи: обеспечить инвалидов транспортом, а заодно и трудо­устроить тех, кто может работать. Сейчас четыре лота у компании, которая к трудоустройству данной категории граждан не имеет никакого отношения. Причем и качество оказываемых ей услуг оставляет желать лучшего.

К сожалению, не все инвалиды могут получить реа­билитацию в санаториях. Причем основание этому – официальный документ, приказ № 26 за подписью министра здравоохранения и социального развития РК «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» за 2015 год.

– Для инвалидов-колясочников и тотально незрячих сейчас в стране нет возможности получить санаторно-курортное лечение только потому, что в санаториях не созданы условия для оказания услуг, – говорит председатель общественного объединения инвалидов-колясочников «Арба», депутат областного маслихата Гульмира Батпакулова. – Возможно, настало время менять правила и некоторые нормативно-правовые документы? Инвалидам этих категорий отказывают, несмотря на целый ряд сопутствующих заболеваний. Нужно на законодательном уровне добиваться, чтобы эти услуги были доступными всем.

Предполагалось, что эти и многие другие вопросы инвалиды озвучат непосредственно руководителям уполномоченных органов. Однако слово держали их замы и начальники отделов.

По словам руководителя ОО «Байтерек» Мирует Санкае­вой, за 18 лет общественной работы она ни разу не видела, чтобы все руководители ведомств собрались и обсуждали с инвалидами насущные проблемы.

– Не приходят, значит, им это неважно? Поэтому нет межведомственной связи, – считает общественник.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, на сегодня в ЗКО проживает 24 272 инвалида. В прошлом году санаторно-курортное лечение получили 1 138 человек с особыми потребностями. Поддержкой по программе продуктивной занятости было охвачено 740 человек, 583 – трудоустроены на постоянные рабочие места.

Вопрос повышения заработной платы инвалидам, занятым на общественных работах, за счет средств областного бюджета теперь будет поднят при участии Регионального общественного совета по социальным вопросам при областном филиале партии «AMANAT». Также участники заседания предложили создать комиссию, куда будут включены члены совета, по рассмотрению конкретных фактов нарушений, допущенных при оказании услуг людям с особыми потребностями, осуществлению проверок этих фактов с целью дальнейшего применения к нарушителям мер воздействия. Иначе такое отношение к инвалидам будет продолжаться и дальше.

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