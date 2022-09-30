Президент: Нужно начать масштабные геологические изыскания в Абайской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай дал поручения по развитию горнодобывающей промышленности в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент Казахстана отметил, что недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном.

"Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых. Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места", – обозначил перспективы Токаев.