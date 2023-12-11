Когда и где зажгут главную елку в Астане

По традиции предпраздничное представление привлекает внимание большого количества гостей и жителей Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, 17 декабря в 20:00 на территории международного выставочного центра EXPO зажгут главную елку в Астане. После церемонии зажжения елки жителям и гостям столицы будет представлена концертная программа.