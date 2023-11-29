В поисках ответа на кадровый вопрос

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Регион остро нуждается во врачах общей практики, анестезиологах-реаниматологах, гинекологах, неврологах и других узких специалистах.

фото из архива "КП"

Всего же в медицинские организации требуется 186 специалистов, почти сотню из которых ждут в сельских учреждениях. Самыми дефицитными, как и в целом по стране, были и остаются врачи общей практики. Соглас­но официальной информации управления здравоохранения области Жетысу, обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения составляет 32,5, в то время как по итогам прошлого года этот показатель по стране немногим превышает 40. При этом обеспеченность средним медперсоналом в области превышает среднерес­публиканские данные. Всего в сфере здравоохранения региона трудятся 1 897 врачей и 7 525 средних медицинских работников.

За десять месяцев текущего года, сообщили в ведомстве, в медорганизации прибыло 68 врачей, большая часть из которых – молодые специалисты. В селах трудоустроен 21 врач. Для решения кадрового вопроса принимаются различные меры социальной поддержки в виде дифференцированной оплаты труда и предоставления жилья. По состоянию на начало октября из прибывших в область врачей четверо получили по 345 тыс. тенге в виде подъемных пособий, еще двое – кредит в размере 4 млн 594 тыс. тенге. При этом, уточняют в облздраве, средняя заработная плата врача на селе немногим больше городского специалиста и превышает полмиллиона тенге. Постоянно ведется работа по привлечению выпускников медицинских вузов, в том числе по программе «С дипломом – в село!». Кроме того, для подготовки специалис­тов наиболее востребованного профиля в 2023 году на обучение в резидентуре выделено более 184 млн тенге.

– Также в настоящее время в приоритетном порядке рассматривается вопрос о едино­временных выплатах от трех до пяти миллионов тенге особо дефицитным специалистам и предоставлении жилья для врачей, – сообщил руководитель областного управления здравоохранения Арман Джансенгиров. – Для закрепления востребованных специалистов в медицинских организациях области будет принята фиксированная заработная плата до одного миллиона тенге.

Почему же тогда дефицит кад­ров остается довольно высоким? Тут есть важный нюанс: сложно не столько привлечь квалифицированные кадры, как удержать их. Ведь если в отдаленные районы специалисты и вовсе едут неохотно, то в населенных пунктах, расположенных вблизи областного центра, многие просто-напросто не задерживаются надолго, предпочитая уезжать в Талдыкорган, где тоже хватает вакансий. Востребованных же специалистов из областного центра манит Алматы, где открываются совсем другие перс­пективы. Не стоит забывать и о старении кадров.

Так как же сделать населенные пункты региона, большая часть которых расположена в районах, привлекательными для квалифицированных медицинских кадров? Положительный опыт в этом вопросе показывает Коксуский район, который в прошлом году привлек 25, а в нынешнем – сразу 18 врачей. При этом большая часть трудоустроен­ных – представители самых востребованных узких профессий. Это рентгенолог, маммолог, невропатолог, инфекционист, онколог, ВОПы и педиатр. Таким образом, в районе теперь остаются в дефиците буквально считанные специалисты – травматолог, фтизиатр и окулист.

– В первую очередь привлекаем хорошей конкурентной заработной платой в рамках закона, – рассказывает директор Коксуской центральной районной больницы Жаннур Сырымов. – Врачам общей прак­тики предоставляют полторы ставки. По линии местного акимата прибывающим кадрам выделено восемь квартир. Примечательно, что из числа восемнадцати новых специалистов к нам прибыло пять семейных пар медиков.

Кроме того, тем врачам, кого пока жильем обеспечить не удалось, оказывают помощь с арендой. Для тех же, кто по каким-либо причинам не хочет жить в маленьких аулах, организован транспорт для ежедневных поездок из районного центра на место работы. Благо Коксуский район довольно компактный, проживает в нем порядка 42 тыс. человек. К слову, здесь действует и график регулярного выезда узких специалистов в отдаленные села, что тоже определенным образом перекрывает «недостачу» врачей на местах.

В ход идут ярмарки вакансий, постоянный прямой контакт с медицинскими вузами и даже личные знакомства, делятся в районе. Помогает сайт enbek.kz: с его помощью, к примеру, в село Балпык Би приехали два врача общей практики аж из Уральс­ка. Буквально с каждым из новоприбывших специалистов руководитель райбольницы вел переговоры, привлекая не только достойной дифференцированной оплатой и соцпакетом, но и качественными условиями труда: ЦРБ оснащена самой передовой техникой, в том числе новейшим компьютерным томографом, а в селах только в нынешнем году открыли две фельдшерско-акушерские амбулатории и пять блочно-модульных медицинских пунктов. Плюсом к привлекательности Коксуского района служит и его относительная близость к областному центру.

Главным фактором, удер­живаю­щим специалистов на мес­тах, здесь все же считают жилье. Сейчас для решения этого воп­роса обсуждается возможность строительства в районном центре двадцатиквартирного дома специально для врачей и учителей. Подобные меры, уверены местные власти, помогут полностью закрыть дефицит медицинских и педагогических кадров.

#регионы #медицина #кадры #врачи #специалисты

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