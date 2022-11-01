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Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по некоторым вопросам заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители Национального банка и центральных государственных органов. 

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Нацбанку совместно с министерствами иностранных дел и юстиции проработать некоторые вопросы заключения меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Центром развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии Международного валютного фонда.

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