Сказочный балет «Щелкунчик» покажут в преддверии праздников в Астане

«Щелкунчик» – один из символов новогодних торжеств. По традиции он появляется на сценах театров в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

На сцене театра «Астана Балет» 22 и 23 ноября будет представлена знаменитая постановка балета «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена на музыку Петра Чайковского, сообщает Kazpravda.kz

Спектакль поставила Алтынай Асылмуратова - народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра, Королевского балета Великобритании, Марсельского национального балета, художественный руководитель балета Национального театра оперы и балета «Астана Опера» и Казахской национальной академии хореографии.

«Щелкунчик» Вайнонена считается не просто одним из лучших образцов петербургской классической школы, это волшебная, яркая и очень добрая сказка для детей и взрослых.

Балету «Щелкунчик» более 130 лет. В основе либретто – сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Чайковский собрал в своем балете музыкальные цитаты со всего мира: грузинская колыбельная, арабские мелодии, немецкие танцевальные песни. А еще здесь впервые был включен в партитуру русских композиторов французский инструмент челеста, звуки которого похожи на хрустальный перезвон.

Этот легендарный балет существует в разных вариантах. Оригинальные постановки неоднократно появлялись на европейских и американских сценах. Вариаций и интерпретаций – множество. Но редакция, предложенная Василием Вайноненом, особенно светлая и добрая новогодняя сказка о дружбе и могущественной силе любви, которая преодолевает злые чары.