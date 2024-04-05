В пригороде Астаны затопило 26 дворов

К этому часу ситуация уже стабилизирована, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

Этой ночью, в результате прихода большого объёма талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошёл размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер.

На данный момент канал, проходящий через село Талапкер, работает в штатном режиме.

Ранее в МЧС сообщили, что из 26 подтопленных жилых дворов вода откачена с 20 территорий. Продолжается откачка воды в 6 дворах. Подтопление частных жилых домов не допущено.

В аварийно-спасательных работах принимали участие силы ДЧС Акмолинской области, Астаны, акиматов и военнослужащих МЧС.

Личный состав ДЧС области сейчас работает в штатном режиме.