В пригороде Астаны затопило 26 дворов
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К этому часу ситуация уже стабилизирована, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Этой ночью, в результате прихода большого объёма талых вод с полей Целиноградского и Шортандинского районов произошёл размыв участка водоотводного канала в населенном пункте Талапкер.
На данный момент канал, проходящий через село Талапкер, работает в штатном режиме.
Ранее в МЧС сообщили, что из 26 подтопленных жилых дворов вода откачена с 20 территорий. Продолжается откачка воды в 6 дворах. Подтопление частных жилых домов не допущено.
В аварийно-спасательных работах принимали участие силы ДЧС Акмолинской области, Астаны, акиматов и военнослужащих МЧС.
Личный состав ДЧС области сейчас работает в штатном режиме.