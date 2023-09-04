В приоритете диверсификация экономики
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Жансеит Туймебаев, председатель правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби
Озвученное Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 1 сентября Послание народу Казахстана является реализацией его конституционного полномочия, предусмотренного Основным законом. Послание этого года отличается от предыдущих тем, что в нем красной нитью проходит обозначенная Главой государства задача по диверсификации экономики. И здесь Президентом обоснована необходимость принятия для страны судьбоносных проектов, направленных на формирование в стране экономической самодостаточности.