В приоритете диверсификация экономики

Хочу отметить, что в предыдущих посланиях и в своей предвыборной платформе Глава государства уже ставил вопросы необходимости оздоровления экономики. Однако в Послании этого года им обозначены стратегически значимые приоритеты экономического развития страны. Прекрасно осознавая те негативные процессы, которые сегодня происходят в мире, – вызовы, угрозы, вооруженные конфликты, продолжающийся мировой экономический кризис, Президент, реализуя свое конституционное полномочие определять основные направления внутренней и внешний политики страны, поручает за три года решить все задачи, озвученные им в Послании. При этом он отмечает, что определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность и прагматичность. Надо отметить, что все эти принципы в полной мере соответствуют идее построения Нового Казахстана как справедливого государства. А необходимость экономического прорыва в стране обусловлена конкретными целями повышения уровня благосостояния рядовых казахстанцев и укрепления экономической безопасности и суверенитета государства.

Отличительной чертой данного Послания являются новые подходы в диверсификации экономики, которые Глава государства озвучил как «новую парадигму экономического развития Казахстана», которая будет строиться на эффективном использовании наших конкуретных преимуществ, а также на раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий. При этом Глава государства (и это очень важно) отмечает, что в рамках новой экономической политики мы отойдем от прак­тики постановки долгосрочных эфемерных целей.

Исходя из того, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев­ концентрирует в Послании внимание на необходимости привлечения в нашу экономику крупных частных инвестиций, можно полагать, что потребуется внесение ряда кардинальных изменений как в структуру государственного управления, так и в законодательство, регулирующее сферу экономики и инвестиций в стране. К этим изменениям следует отнести освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Действительно, опыт многих развитых в экономическом отношении стран (например, Турции в период президентства Ататюрка) показывает, что именно такие меры являются главным стимулом оздоровления и развития экономики.

Еще одним приоритетным направлением в оздоровлении и диверсификации экономики Глава государства определяет необходимость рационального использования электричества, тепла и воды, что полностью соответствует тем стандартам, по которым живут граждане многих развитых, в первую очередь – европейских, стран.

Несмотря на то что Послание в основном посвящено экономическим проблемам, в нем отчетливо наблюдается обеспокоенность Президента необходимостью дальнейшего укрепления нашего суверенитета, который во многом зависит от нашей экономики и экономической безопасности. Именно поэтому, в целях обеспечения энергетической безопас­ности нашей страны, Президент дает указание прекратить импортировать электроэнергию и тем самым ликвидировать энергетическую зависимость Казахстана­ от других стран. Затрагивая воп­росы ценовой политики, он вполне обоснованно отмечает, что проблема убыточного ценового регулирования серьезно тормозит развитие АПК.

Здесь, по мнению Главы государства, стабилизирирущую роль может играть Продовольственная контрактная корпорация, которая должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельхозпродукции. Важность и значимость решения этой задачи весьма актуальны в нашей стране в экономическом отношении, поскольку от ее решения во многом зависит обеспечение продовольственной безо­пасности нашего государства.

Надо отметить, что ранее в Пос­ланиях и других политико-правовых документах Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно обращал внимание на необходимость прекратить необоснованные преследования предпринимателей правоохранительными и фискальными органами. В данном Послании Глава государства вновь поднимает этот вопрос, что свидетельствует о том, что подобные факты имеют место в нашей действительности. Пора уже всем осознать: насколько эффективно будет в нашей стране развиваться малый и средний бизнес, настолько во многом будет зависеть от этого и экономическое благополучие как граждан, так и государства в целом. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев и требует прекратить неправомерное преследование бизнеса.

Установка Главы государства на необходимость восстановления Министерства транспорта и создания Министерства водных ресурсов и ирригации имеет стратегически важное для экономики страны значение, поскольку проблем, связанных с качеством дорожной инфраструктуры, накопилось очень много, что, безусловно, негативно сказывается на диверсификации экономики. А решение вопроса обеспечения чистой водой граждан и сферы сельского хозяйства не просто благоприятно скажется на состоя­нии здоровья наших граждан и повышении урожайности сельхозпродукции, но и повысит уровень благосостояния в обществе в целом и будет способствовать укреплению нашей продовольст­венной безопасности.

Обозначив основные приоритеты экономической диверсификации страны, Президент отмечает в Послании и необходимость дальнейшего применения возможностей искусственного интеллекта, а это позволит совершить качественный рывок к экономике знаний. Действительно, в мире существует немало примеров, когда экономически отсталые страны, не имея богатых природных ресурсов и даже достаточной территории, смогли совершить экономическый прорыв только благодаря развитию интелектуального потенциала нации. В первую очередь это страны, входящие в группу так называемых «восточных тигров». На этот путь нацеливает народ Казахстана и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Естественно, что для развития интеллектуального потенциала нации необходимо создание правовых условий для развития науки и наукоемких технологий. Поэтому Президент отмечает необходимость закрепления в будущем законе о науке и технологической политике не декларативных, а действенных норм. Хочу отметить, что в КазНУ имени аль-Фараби многие вопросы, связанные с развитием науки и научных технологий, озвученные Главой государства в предыдущих и нынешнем посланиях, уже во многом решаются положительно.

Далее, обозначив в Послании практически весь спектр воп­росов экономической диверсификации (Главой государства даны поручения практически по всем отраслям экономики), Касым-Жомарт Токаев не обошел вниманием и социальную сферу. Здесь просматривается логически выверенный системный подход нашего Президента в стратегических вопросах социально-экономического развития государства, поскольку только успешная экономика может гарантировать успешное социальное развитие страны. Так, в частности, Глава государства отмечает позитивные тенденции в демографическом развитии Казахстана, констатируя, что ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. При этом данную тенденцию, по его мнению, Правительство должно использовать как конкурентное преимущество.

Своевременно и обоснованно отмечая необходимость формирования гармонично развитой личности, Президент указывает (и это уже неоднократно) на необходимость ужесточения наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

Вопросы повышения качества образовательных услуг также нашли должное внимание в Пос­лании, что весьма логично, поскольку от уровня квалификации выпускников учебных заведений во многом, если не в основном, зависит положительный исход намеченных Главой государства соционально-экономических реформ. Поэтому он констатирует: «Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные парт­нерские отношения с потенциальными работодателями. Необходимы гибкие механизмы финансирования в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отрасли. Демографический рост в нашей стране повышает спрос на образование».

Далее исходя из постулата «демократия – это диктатура закона» Глава государства нацеливает все правоохранительные и иные гос­органы на строгое соблюдение в стране режима законности и пресечение любых правокаций, направленных на нарушение общественного порядка.

Не обошел вниманием в Послании Глава государства и ряд других весьма значимых вопросов социального, экономического и политического характера. Это вопросы социальной защиты детей и социально уязвимых слоев населения, совершенствование системы налогообложения, вовлечение граждан в управление делами в местных органах исполнительной власти и другие.

Кроме того, хотелось бы отметить, что если ранее Президент Республики Казахстан, говоря о кадровом резерве на политические государственные должности, отмечал «неполные скамейки запасных», то отныне согласно его указанию будет создан кадровый резерв политических служащих. Тем самым «скамейки запасных» будут свое­временно пополняться.

Примечательно данное Послание и тем, что Глава государства повышает ответственность за реа­лизацию всех установок и задач, содержащихся в этом политико-правовом документе, и возлагает ее именно на Правительство Республики Казахстан. И это правильно, поскольку, исходя из смысла нашей Конституции и других нормативно-правовых актов, именно Правительство должно отвечать перед народом и Президентом за реализацию социально-экономической политики.

В заключение хочу отметить, что положительное решение всех указаний Главы государства, содержащихся в Послании, существенно поднимет уровень благосостояния наших граждан и приблизит всех нас к главной цели – построению Справедливого Казахстана­.