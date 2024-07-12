В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра

Время инициатив

На неделю и больше заряжают оптимизмом экочетверги жителей Северо-Казахстанской области. Они проходят в рамках Марафона добрых дел, Недели добра и акции «Таза Қазақстан». На этот раз субботник в городском парке организовали отдел молодежных инициатив Цент­ра общественного развития и Молодежный ресурсный центр Петропавловска. На уборку территории вышли 25 волонтеров из числа рабочей и студенческой молодежи.

Экочетверги сразу понравились как участникам, так и жителям города. Чистота среды обитания радует и вдохновляет на добрые дела. Экочетверги учат бережному отношению к природе, заботе об историческом и архитектурно-культурном наследии.

Ранее аналогичный субботник в рамках экоакции «Таза Қазақстан» провели в парке культуры и отдыха Петропавловска активисты Областного польского культурного центра «Коперник», Центра армянской культуры «Кентрон», Корейского этнокультурного объединения Hangug Qazaqstan, областного филиала Республиканского таджикского центра, Татаро-башкирского общественного центра «Дуслык», Центра азербайджанской культуры, Клуба журналистов и Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана СКО.

Отметим, что экочетверги в области стали важным звеном в цепочке экологических инициатив, направленных на устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов региона.

А на побережье реки Каратал в области Жетысу молодежь навела порядок в рамках экоквеста, узнав много нового об истории родного края.

Отметим, что Неделя добра в регионе ознаменовалась экологической акцией совершенно нового формата. Волонтеры и неравнодушные жители края в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие в экоквесте «Тіршілік негізі – тазалық». Более сотни человек, разделившись на команды, собирали мусор в окрестностях Талдыкоргана, преодолевали различные препятствия, отвечали на вопросы об истории и культуре края Жетысу, а также узнавали интересные экологические факты. Самых активных участников ждали специальные призы от организаторов.

– Проведение подобного мероприятия не в формате привычного субботника призвано повысить интерес молодого поколения к вопросам защиты природы и сохранения исторического нас­ледия, – подчеркивает директор КГУ «Жетісу жастары» Еркебулан Акболатов. – И в целом все проводимые акции в рамках «Таза Қазақстан» способствуют формированию новой экологической культуры среди населения.

Жители районов все активнее подключаются к участию в конкурсе «Чистый двор» и «Чистая улица». По его итогам образцовые места обозначат специальными вывесками, а хозяев поощрят ценными призами. Но самое главное, считают сами сельчане, что совместная уборка территорий уже становится доброй традицией. К примеру, в Коксуском районе жители сами организуют субботники и активно участвуют в них.

– Благодаря масштабной акции чистоты мы видим, как наши аулы приобретают новый облик, – отмечает председатель Совета ветеранов Коксуского района Сайлаубай Базилов. – Приятно видеть чистые улицы, а еще радостнее, что к этой работе дружно подключаются все – от мала до велика. День за днем преображаются дома и улицы, а люди становятся общительнее и дружнее. Не зря говорят, что все благое начинается с чистоты!

Всего с начала старта республиканской акции «Таза Қазақстан» в уборке и озеленении территорий приняли участие более 160 тыс. жителей Жетысу, силами которых было собрано 6 337 тонн мусора и высажено почти 30 тыс. молодых деревьев.

Пусть будут чистыми озера и реки

Навели чистоту на берегу реки и активные семейчане. В рамках Недели добра представители городского молодежного ресурс­ного центра очистили берег Иртыша от мусора на дачном массиве «Бобровка».

По словам директора МРЦ Семея Елдара Максутова, в рамках стартовавшего проекта «Марафон добрых дел» волонтеры из областного центра в субботнике принимают самое активное участие. По просьбе жителей дачного массива поселка Бобровка наши ребята организовали акцию «Чис­тый берег» близ Иртыша.

В жаркое время здесь собирается большое количество людей. Последствия отдыха – пластиковые и стеклянные бутылки, окурки, пакеты. Нередко люди даже выбрасывают бытовые отходы в реку… Активисты убрали скопившийся мусор, организовали его вывоз и обратились к людям, проживающим в дачных массивах, с призывом соблюдать чистоту на берегу.

К республиканскому Марафону добрых дел присоединились и акмолинские активисты. Вчера в экологическом мероприятии в рамках Недели добра «Экология» приняли участие более ста молодых жителей области.

По словам руководителя фронт-офиса «Центр поддерж­ки волонтеров Акмолинской облас­ти» Дидара Хамзина, марафон в регионе разделен на темы. Первая неделя – это акция Недели добра «Экология», в последую­щие периоды молодежь будет занята поддержкой ветеранов, инклюзивной работой, а также оказанием помощи бездомным животным, озеленением территорий. Акмолинские активисты постоянно выходят на субботники, в регионе проходит экоакция «Таза бейсенбі».

В числе кокшетауских активистов – волонтеры, госслужащие, сотрудники областной библиотеки, КГУ «Қоғамдық даму орталығы» при управлении внутренней политики, представители МК «Жастар Рухы» при партии «Amanat», регионального молодежного ресурсного центра и другие. Все они дружно вышли на очистку береговой линии озера Копа, где убрали от мусора около одного километра пляжной зоны. В планах молодых людей за предстоящую неделю расчистить таким образом весь берег озера.

По мнению главного специалиста департамента Агентства по делам государственной службы по Акмолинской области Асель Бокен, такие мероприятия очень нужны, они могут стать хорошей мотивацией для других горожан. Ведь каждый из нас хочет жить в красивом, чистом и зеленом городе, поэтому каждый должен стараться внести свой вклад в сохранение окружающей среды. К тому же, говорит Асель, только чистые и ухоженные города, пляжи создают положительный имидж, привлекают туристов. Не так давно в агентстве создан Совет волонтеров. С прошлого года они сами проводят и участвуют в эковолонтерстве, в социальных акциях, в том числе и «Таза Қазақстан». Пока у них всего 15 волонтеров, но их непременно станет больше, уверена девушка, потому что многие ее молодые коллеги болеют душой за свой край, его природу.

Поговорив с журналистами, ребята надели перчатки, взяли мешки и отправились вдоль берега озера, чтобы в очередной раз сделать его чище. Они очень надеются, что увидевшие их отдыхающие горожане сделают должные выводы: не оставят пос­ле себя мусор, станут бережнее относиться к природе.

Экскурсия к мавзолею Ибрагима-ата

Для волонтеров Шымкента прошедшие дни запомнятся посещением мавзолея Ибрагима-ата. Экскурсия состоялась в рамках акции «Өз еліңді танып біл» («Знай свою страну»). Как рассказали организаторы, студенты местных вузов с утра отправились в древний Сайрам, вошедший несколько лет назад в состав Шымкента.

В истории населенный пункт известен как Испиджаб – единственный город Казахстана, упомянутый в священной книге зороастрийцев «Авесте». Находившийся на перекрестье караванных дорог, он стал ремес­ленно-торговым центром и опорной базой ислама, откуда новая мусульманская религия распространялась в степные райо­ны округи. Если верить сведениям рукописных памятников, хранящихся в местном музее, в 766 году исламские проповедники Искак-баб, Абдижалель-баб, Абдирахим-баб во главе стотысячного отряда добровольных помощников распространили мусульманство в Сайраме, Сузаке, Таразе и окрестных городах.

Сайрам, без преувеличения, дышит древностью. На границах бывшего шахристана расположены несколько мазаров и минарет, являющиеся памятниками архитектуры. Мечетей и мавзолеев, построенных на возвышенностях из жженого кирпича, здесь всегда было много. До наших дней сохранились мавзолеи Карашаш-ана, Мирали-баб, Ибрагима-ата, Абдель-азиз-баб.

Участники акции «Өз еліңді танып біл» решили познакомиться с одним из них – мавзолеем Ибрагима-ата. Считается, что он построен, предположительно, в XVI–XVII веках над погребением местного шейха. По преданиям – отца Ахмета Ясауи.

Сооружение – ныне действую­щая мечеть. Она относится к одним из наиболее ранних сохранившихся памятников купольных мавзолеев средневекового зодчества. Как и большинство подобных построек, мавзолей пережил многократные ремонты и перестройки, сохранив лишь отдельные оригинальные детали своего первоначального вида.

– Сайрам – это живая история, путешествие по которому может многое рассказать о древних городах на Великом шелковом пути, – считает начальник отдела Молодежного ресурсного цент­ра Каратауского района города Шымкента Бекарыс Бахадыр. – Мы очень признательны ширакши, то есть хранителю мавзолея Иясхану Убайдуллаеву за интереснейшую экскурсию. Это все очень познавательно и информативно. Отмечу, что посещение Сайрама важно не только для верующих, но и для тех, кто увлекается древней историей края, ведь он является своеобразным музеем под открытым небом.

Помоги ближнему

А в Восточно-Казахстанской области молодежь Катон-Карагайского района сделала в эти дни чуточку лучше и удобнее жизнь двух пожилых женщин. Как рассказала руководитель районного молодежного ресурсного центра Жансая Асанова, само понятие «Таза Қазақстан» несет идеи чистоты окружающей среды, чистоты мыслей, проявлений души.

– У казахов есть поговорка «Қарттары бар ел – қазыналы ел» – «Страна, где есть старики, – богатая страна», – заметила активистка. – Уважение к пожилым людям – замечательная традиция нашего народа. Мы решили в Неделю добра помочь двум одиноким апашкам.

Жительнице села Аккайнар Раузе Аженовой 76 лет. Она обладатель награды «Алтын алқа», многодетная мама, труженица. Так получилось, что в почтенном возрасте женщина осталась одна. В частном доме всегда много работы. Надо заботиться о запасе топлива на зиму, заниматься ремонтом построек, следить за двором. Парни и девушки Аккайнара организовали у пенсио­нерки субботник. За несколько часов молодые люди привели в порядок и дом, и участок.

– Мы устроили генеральную уборку, – рассказала руководитель Молодежного ресурс­ного центра. – Все почистили, вымыли. Помогли Раузе-апай разобрать вещи после зимы, во дворе убрали сорную траву, посадили цветы.

У пенсионерки глаза светились от радости. По словам Жансаи, внимание со стороны молодежи дает пожилым людям важное чувство, что они под защитой. И еще старики получают возможность пообщаться, рассказать о своей жизни.

Такую же акцию молодежь провела для 95-летней бабушки из села Катон-Карагай Татьяны Васильевны Белоусовой. У пенсионерки слезы на глаза навернулись – ребята выполнили по дому море работы, на которую у самой Татьяны Васильевны, конечно, не хватало сил.

По словам руководителя районного молодежного центра, прог­рамма «Таза Қазақстан» находит отклик у всех поколений казахстанцев. А молодежь она учит заботиться о природе, людях, стране, то есть быть патриотами.