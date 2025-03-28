В рамках индустриальных приоритетов необходимо развивать глубокую переработку

Глава Правительства проконт­ролировал ход исполнения поручений Президента по развитию промышленного произ­водства, энергетики, бизнеса.

На площадке медного рудника открытого типа ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» Олжас Бектенов был ознакомлен с технологическим процессом рудной добычи. Ежегодно на предприя­тии обрабатывается около 30 млн тонн руды. В прошлом году выпущено 105 тыс. тонн меди, попутно здесь также получают золото, серебро и цинк в концентрате. Готовая продукция экспортируется в Китай, Турцию, Узбекистан, Бельгию.

Отдельное внимание уделяется подготовке молодых специалис­тов в рамках инициированного Президентом Касым-Жомартом Токаевым Года рабочих профессий. В нынешнем году на предприятие планируется привлечь более 200 студентов для оплачиваемой стажировки. Всего на сегодня компанией создано более 14 тыс. рабочих мест.

Премьер-министра проинформировали о работе, проводимой по внедрению современных технологий, включая развитие сис­тем искусственного интеллекта.

Полная диспетчеризация охватывает все технологические этапы – от дробления руды до выпуска концентрата. Применяются системы моделирования производственных процессов и дроны для 3D-моделирования карьеров, что значительно повышает точность и эффективность горных работ.

– Надо осваивать глубокую переработку, добиваться более высоких переделов – Президент ставит такую задачу, – подчеркнул Олжас Бектенов. – В Налоговом кодексе предусмотрены преференции: тот, кто производит продукцию с высокой добавленной стоимостью, будет меньше платить налогов. Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности. Тем более такие крупные предприятия, как Группа «Казахмыс», KAZ Minerals, имеют возможность инвестировать.

В Экибастузе на территории ТОО «Казахстанская вагонострои­тельная компания» Премьер-министру рассказали о текущих производственных возможностях отечественного производителя универсальных грузовых полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ, а также о планах по дальнейшему наращиванию показателей с учетом ежегодного роста объемов грузоперевозок.

Генеральный директор ТОО «SMP Group» Ержан Қуанган сообщил, что с момента основания предприятие выпустило более 9 тыс. полувагонов, 26 платформ и два крытых вагона. Производственная мощность увеличилась со 100 до 240 вагонов в месяц. Сегодня компания досрочно выполняет контракт на поставку 3 тыс. полувагонов, завершение которого запланировано на май 2025 года.

– Наша страна имеет огромный и не полностью раскрытый потенциал в транзите и логистике. Железнодорожная система требует обновления вагонов. Поэтому мы поддерживаем планы предприятия по увеличению производства, – подчеркнул Премьер-министр и поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными организациями проработать меры поддержки компании, включая возможность подписания долго­срочных оффтейк-контрактов на поставку полувагонов и крытых вагонов. Вместе с тем руководству предприятия в качестве встречных мер необходимо увеличить долю местного содержания, на сегодня она составляет 57%.

– Самое важное – это повышение локализации. Необходимо стимулировать внутреннее производство, – отметил Олжас Бектенов.

Далее руководитель Правительства проверил исполнение поручений Президента в сфере энергетики. В Экибастузе Олжас Бектенов ознакомился с результатами модернизации ГРЭС-1, а также началом реализации проек­тов по реконструкции ГРЭС-2 и строительству станции ГРЭС-3 на технологии чистого угля.

Здесь же состоялось республиканское совещание по вопросам развития отрасли на фоне растущих потребностей экономики, запуска новых производств и активной цифровизации.

На совещании республиканских энергетиков под председательством Премьер-министра с докладами выступили глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов, промышленности и строительства – Ерсайын Нагаспаев, руководство национальных компаний АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC», акимы ряда регионов.

Было отмечено, что в Казах­стане функционируют 227 электрических станций. Средний уровень изношенности их основного оборудования достигает 56%. По итогам прошлого года объем выработки электроэнергии вырос на 4%. Ввод новых мощностей предполагается путем модернизации существующих станций и строительства новых генерирую­щих установок.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что в прошлом году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановлен блок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1, заменена турбина № 6 на Атырауской ТЭЦ, котел № 8 на ТЭЦ в городе Жезказгане, а также проекты альтернативной энергетики суммарной мощностью 163 МВт. Заключено 14 инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление генерирующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт. В текущем году планируется ввод 621 МВт, в 2026 году – 2,6 ГВт. Для покрытия потребностей экономики в электроэнергии будут осуществлены 68 проектов до 2029 года.

Кроме того, завершен проект реконструкции воздушной линии 220–500 кВ филиалов KEGOC Актюбинских, Западных, Сарбайских межсистемных электрических сетей, в рамках которого выполнен ремонт существующих 24 линий электропередачи общей протяженностью 2 тыс. км, которые достигли нормативного срока службы. Также было доложено о ходе модернизации Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев­ проинформировал о работе, проводимой с крупнейшими отечест­венными предприятиями по снижению энергопотребления и энергоемкости экономики. Наз­ван ряд реализованных проектов. Так, модернизация насосного оборудования на предприятии «КарЦемент» позволила снизить удельный расход электро­энергии на 15,4%. Казахстанский электролизный завод провел капитальный ремонт электролизеров и изоляцию электрокотлов, уменьшив потребление электроэнергии на 4,5%.

– Президент назвал энергетику одним из ключевых направлений построения самодостаточной и конкурентоспособной страны. При этом несвоевременная реализация запланированных проектов тормозит развитие экономики, что недопустимо. Нужно работать на опережение. Ряд крупных проектов нуждается­ в электроэнергии уже сейчас, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Среди важных проектов отмечен ввод современных угольных ТЭЦ в городах Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау, строительство станции ГРЭС-3 в Экибастузе. По итогам совещания дан ряд поручений.

В тот же день Олжас Бектенов встретился с бизнес-сообществом Павлодарской области и обсудил меры господдержки реального сектора экономики.

В ходе встречи с предпринимателями Олжас Бектенов подчерк­нул, что Правительством проводится работа по всесторонней поддержке отечественных товаропроизводителей. В частности, в сфере госзакупок расширен перечень товаров, работ и услуг, оптимизированы процедуры закупок, внедрен механизм долгосрочных договоров. В АПК увеличено льготное кредитование, что позволило добиться рекорд­но высокого урожая в 2024 году. Запущен Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов с инвестициями в 13 трлн тенге на ближайшие пять лет.

Премьер-министр призвал предпринимателей к активному участию в программах господдержки, подчеркнув необходимость развития в первую очередь приоритетных направлений, в которых имеется экономический потенциал.

– На прошлой неделе я провел встречу с банками второго уровня, – сообщил Олжас Бектенов. – Они намерены расширить финансирование реального сектора. Поэтому мы ждем от вас перспективных проектов, новых точек роста и расширения выхода на экспортные рынки. Необходимо развивать такие прио­ритетные сферы, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимию, энергетику и машиностроение, туризм.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о работе по улучшению условий для ведения бизнеса и его акцентированной поддержки. По словам спикера, для снижения административной нагрузки внед­рено регулирование предпринимательской деятельности «с чистого листа», сокращено 10 тыс. необоснованных требований, а также оптимизирована система проверок, что позволило уменьшить их количество почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

Председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин сообщил о принимаемых мерах по поддержке бизнеса. Так, в 2025 году планируется направить 8 трлн тенге на финансирование предпринимательства, жилищного строительства и инвестиционных проек­тов с увеличением до 10 трлн тенге к 2027 году. Будут созданы гарантийные фонды: для крупного бизнеса – с госгарантиями до 1,5 трлн тенге, что позволит обеспечить финансирование проектов на сумму до 5 трлн тенге, и для МСБ – с гарантиями до 85% от суммы займа. Кроме того, предусмотрена совместная работа с банками.

В ходе заседания своими идея­ми и предложениями по улучшению делового взаимодействия поделились предприниматели, представляющие разные производственные сферы.

Вопрос влияния тарифной политики на металлургическую отрасль региона поднял генеральный директор ТОО «АЭМЗ» Марат Ахметжанов. Он обратился с просьбой ускорить утверждение льготного инвестиционного тарифа на электроэнергию для крупных проектов на весь период их реализации. По его мнению, это позволит сохранить конкурентоспособность экспортно-ориентированной продукции на мировых рынках, привлечь новых инвесторов в Казахстан и укрепит имидж страны как центра металлургического производства.

Генеральный директор ТОО «Едіге Шон» Тогжан Музапаров озвучил предложение касательно внедрения механизма прямого финансирования по льготной процентной ставке на примере программ АПК. По мнению предпринимателя, это ускорит получение поддержки, повысит финансовую устойчивость предпринимателей и создаст более благоприятные условия для развития бизнеса.

Директор ТОО «Галицкое» Александр Касицин подчеркнул важность господдержки аграрного сектора, включая прямое субсидирование процентных ставок. Предприниматель поддержал инициативу Президента о введении единого сельскохозяйственного налога, которая позволит увеличить объемы производства, улучшить качество продукции и обеспечить продовольственную безопасность республики.

Руководитель ИП «ECO CITY PAVLODAR» Махаббат Анаева отметила, что в Павлодарской области насчитывается более 56 тыс. субъектов предпринимательства, половина из которых – женщины. Предложено расширить возможности госпрограмм, направленных на поддержку женского предпринимательства, что даст возможность решить ряд важных социальных вопросов общества.

И. о. генерального директора ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» Азамат Альжапаров сообщил о строительстве в Павлодарской области гидрометаллургического завода по выпуску катодной меди стоимостью 9,4 млрд тенге. Компания уже провела геологоразведку и построила линию электропередачи. Вместе с тем предприниматель посетовал на длительность процедур по согласованию экологических документов.

Директор ТОО «ЭкоДом-Павлодар» и член отраслевого совета по развитию женского предпринимательства палаты предпринимателей Павлодарской облас­ти Марина Рейдина сообщила, что благодаря господдержке, а именно льготному кредитованию, субсидиям и участию в акселерационных программах, за четыре года ее небольшое произ­водство выросло в современное предприятие, выпускающее более 150 видов молочных изделий.

По информации пресс-службы Премьер-министра, подводя итоги обсуждения, руководитель Правительства поручил акимату Павлодарской области, Минис­терству национальной экономики, другим госорганам совместно с НПП «Атамекен» проработать все озвученные предложения.

Завершая поездку в Павлодарскую область, Премьер-министр посетил Высший колледж цветной металлургии и дал распоряжение масштабировать опыт региона по развитию ТиПО в части повышения качества подготовки рабочих специалистов и расширения взаимодействия с работодателями в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий.