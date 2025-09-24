Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, соглашение предусматривает создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР)

«МЦОР представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ для своевременного реагирования на выявленные угрозы. Предполагается, что через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии», - говорится в заключении.

Отмечено, что МЦОР позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться cтатистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.