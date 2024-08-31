В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА

Рейтинг ESG по странам охватывает риски для окружающей среды, прав человека, здоровья и безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

В этом рейтинге Казахстан с индексом 36,3 занял 52-е место из 183. Оценки стран представлены по шкале от 0 до 100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 — самому высокому. Таким образом, риски РК можно оценивать как ниже средних.

Это лучше, чем во всех прочих странах СНГ и ЦА. Так, Кыргызстан в этом рейтинге оказался на 54-м месте (индекс — 37,11), Молдова — на 55-м (37,19), Армения — на 57-м (37,52). А вот Узбекистан и Беларусь занимают значительно худшие места (86-е и 88-е), не говоря уже об Азербайджане, России и Таджикистане (102-е, 106-е и 114-е места соответственно).

Индекс ESG охватывает 183 страны и территории и включает три субиндекса (окружающую среду, права человека, здоровье и безопасность), основанные на 65 переменных для измерения подверженности рискам ESG.

В целом следование принципам ESG не только весьма актуально сегодня, но и играет ключевую роль в плане инвестиционной привлекательности на уровне как отдельных компаний, так и всей страны. В Казахстане одними из двигателей принципов ESG являются холдинг «Байтерек» и его дочерние компании.

Так, например, Отбасы банк, согласно принципам ESG, активно продвигает как социальные программы, так и «зелёные финансы» для казахстанцев и предприятий. В портфеле фининститута имеется «Зелёная ипотека», направленная на поддержку «умного» строительства и приобретение жилья, соответствующего стандартам энергоэффективности и экологической безопасности. Кроме того, в текущем году для финансирования социально значимой ипотечной программы «Наурыз» банк выпускает облигации на 300 млрд тг, имеющие статус социальных ценных бумаг.

Также Отбасы банк является оператором госпрограмм, напрямую отвечающих за устойчивое развитие и поддержку таргетных групп — женщин, молодёжи, социально уязвимых слоёв населения, молодых учёных и т. д. Это такие программы, как «2-10-20», «5-10-20», «Молодая семья», «С дипломом — в село», «Асыл мекен», «Ұмай» (за которую банк, единственный из РК, был признан гендерным чемпионом ЦАРЭС) и прочие.

Кроме того, Отбасы банк регулярно раскрывает всю необходимую отчётность в рамках ESG — такая прозрачность позитивно влияет на оценки международных аналитиков.

Для Казахстана благотворное влияние на экономику крупных устойчивых институтов развития в сфере ESG играет важную роль. Так, к примеру, по прогнозам Bloomberg Intelligence, к 2030 году глобальные ESG-активы достигнут 40 трлн долл. США, или 25% прогнозируемых глобальных активов под управлением (AUM). Кроме того, аппетит инвесторов остаётся устойчивым: более 85% управляющих активами планируют увеличить ESG AUM.

Ещё один важный момент: с принципами устойчивого развития ESG коррелируют Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. В то же время в этой сфере мировые прогнозы аналитиков более пессимистичны, чем в развитии ESG. Так, согласно Sustainable Development Report, на глобальном уровне прогресс в достижении ЦУР застопорился с 2020 года. Этот прогресс был слишком медленным даже до того, как разразились пандемия COVID-19 и другие кризисы. Судя по темпам, ни одна из 17 ЦУР, принятых мировым сообществом в 2015-м, не будет достигнута к 2030 году. Основная часть задач (84%) демонстрирует ограниченный прогресс, застой или вовсе регресс. Поэтому установлена следующая контрольная точка — 2050 год, а сами ЦУР будут скорректированы.

Место Казахстана в рейтинге стран по индексу ЦУР в 2023 году — лишь 66-е из 167. Это заметно более слабая позиция, чем в случае с развитием ESG, поэтому в этом сегменте компании и институты развития страны, несмотря ни на что придерживающиеся пути достижения ЦУР, приобретают критическую важность.

Отбасы банк в этой сфере отличается последовательностью и стабильностью. В рамках своей деятельности фининститут планомерно продвигает 9 из 17 ЦУР и, судя по высоким оценкам и наградам (вроде уже упомянутой международной награды ЦАРЭС), добивается поставленных целей.