В Риме состоялись похороны итальянского модельера Валентино Гаравани. Отпевание прошло в базилике Богоматери ангелов и мучеников на площади Республики в центре города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: @realmrvalentino

Церемонию, помимо близких кутюрье, посетили его коллеги — Донателла Версаче, Эрманно Шервино и Лавиния Биаджотти, а также актриса Энн Хэтэуэй, режиссер Том Форд, бывший главный редактор Vogue Анна Винтур и модель Наталья Водянова, пишет La Repubblica. Кроме того, на мероприятие приехали мэр Рима Роберто Гуальтьери и представители городской администрации и культурной элиты.

Последние два дня в выставочном центре РМ23 Фонда Валентино Гаравани (штаб-квартира бренда Valentino с 1950-х годов) проходило прощание. По подсчетам фонда, проститься с дизайнером пришли около 10 тыс. человек. Кутюрье умер 19 января в возрасте 93 лет.

Валентино Гаравани — основатель модного дома Valentino. Среди клиенток модельера, в частности, были актриса Элизабет Тейлор и жена президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди. В 1998 году Гаравани вместе с бизнес-партнером Джанкарло Джамметти продали бренд Valentino итальянскому конгломерату HdP за $300 млн. В 2002-м его перекупила компания Marzotto Appareli. Через пять лет, после своего последнего показа в Париже, кутюрье объявил об уходе из мира моды.