Основатель дома моды Valentino, итальянский модельер скончался в Риме на 94-м году жизни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: @realmrvalentino

Валентино Гаравани умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января на площади Миньянелли. Похороны состоятся в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в 11:00 по местному времени.

Господин Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера, расположенном на севере Италии. В 17 лет он переехал в Париж, где учился в Школе изящных искусств и Синдикате высокой моды. В 1959 году Валентино Гаравани вернулся в Рим, где год спустя вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды.

Первый показ, после которого модельер получил заказы от иностранных покупателей, состоялся в 1962 году во Флоренции. Среди первых клиентов кутюрье была Жаклин Кеннеди — в 1964 году она заказала шесть платьев, чтобы носить их во время траура в память об убитом супруге, бывшем президенте США Джоне Кеннеди.

В 1998 году Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти продали бренд Valentino итальянскому конгломерату HdP за $300 млн, а в 2002-м его перекупила компания Marzotto Appareli. Гаравани объявил об уходе из мира моды в 2007 году после своего последнего показа в Париже.