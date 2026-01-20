Умер дизайнер Валентино Гаравани

Европа,Мода
70
Айман Аманжолова
корреспондент

Основатель дома моды Valentino, итальянский модельер скончался в Риме на 94-м году жизни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: @realmrvalentino

Валентино Гаравани умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января на площади Миньянелли. Похороны состоятся в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в 11:00 по местному времени.

Господин Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера, расположенном на севере Италии. В 17 лет он переехал в Париж, где учился в Школе изящных искусств и Синдикате высокой моды. В 1959 году Валентино Гаравани вернулся в Рим, где год спустя вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды.

Первый показ, после которого модельер получил заказы от иностранных покупателей, состоялся в 1962 году во Флоренции. Среди первых клиентов кутюрье была Жаклин Кеннеди — в 1964 году она заказала шесть платьев, чтобы носить их во время траура в память об убитом супруге, бывшем президенте США Джоне Кеннеди.

В 1998 году Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти продали бренд Valentino итальянскому конгломерату HdP за $300 млн, а в 2002-м его перекупила компания Marzotto Appareli. Гаравани объявил об уходе из мира моды в 2007 году после своего последнего показа в Париже.

 

#Италия #модельер #дизайнер #Валентино

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Открылась именная smart-аудитория
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Популярность библиотек растет
Когда мороз становится угрозой
Подарили рыбный день
Сюрприз на церемонии присяги
Операции при помощи робота
Все дело в пене из полиуретана
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поезд…
Пять человек погибли при сходе лавин в Австрии
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
В Лувре подорожали билеты для иностранцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]