В России предлагают полностью запретить продажу вейпов

Общество
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Айман Аманжолова
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Авторы законопроекта приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало прошлого года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», - сказано в тексте законопроекта.

Как рассказал ТАСС один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в настоящее время продолжается процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. По его словам, в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

«Врачи даже выделяют особое заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», - отмечают авторы законопроекта.

По их словам, этот запрет вызовет потерю доходов федерального бюджета.

«Однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», - поясняют авторы.

#закон #Россия #запрет #вейп

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