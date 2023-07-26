"Довел начальник" – информацию о самоубийстве госслужащего прокомментировали в акимате Жетысуской области

В связи со смертью сотрудника в акимате Жетысуской области ведется расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz .

В Telegram-паблике EGOV.PRESS было обнародовано заявление коллег скончавшегося госслужащего. В нем говорится, что 7 июля их коллега из управления общественного развития акимата Жетысуской области совершил суицид, и якобы к этому шагу его подтолкнуло давление со стороны начальника.

В посте утверждается, что родственники покончившего с собой мужчины обратились в акимат региона с заявлением. По итогам служебной проверки начальник отделался выговором.

И коллеги решили предать огласке инцидент.

За комментарием наша редакция обратилась в акимат Жетысуской области.

"В связи со смертью главного специалиста отдела по развитию межэтнических отношений – секретариата Ассамблеи народа Казахстана ГУ "Управление общественного развития области Жетісу" А. Оралова ведется служебное расследование. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования", – ответили в обладминистрации.