В Satbayev University отметили 90-летие вуза и 125 лет со дня рождения академика Каныша Сатпаева

Университет подошел к юбилею с хорошими результатами. В вузе реализуются 173 научных проекта и программы. Более 50 проектов вышли на этап коммерциализации научной деятельности, в их числе и наиболее масштабные – создание Технопарка и Инжинирингового цент­ра в горно-металлургическом комплексе. Кроме того, коллектив выполняет поручение Главы государства по формированию научно-производственной базы для новых технических вузов.

Напомним, что Президент также призвал ученых стремиться к новаторству, создать на базе университета научно-исследовательский хаб новых технологий, инженерного образования и науки. В фойе Дворца Республики была возможность познакомиться с проектами коммерциализации научной деятельности ученых в самых разных сферах: от создания парфюмерной продукции до беспилотных летательных аппаратов.

Поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева в адрес коллектива вуза зачитал аким Алматы Ерболат Досаев. Глава государства отметил, что ученые и преподаватели университета вносят большой вклад в развитие геологоразведки, металлургии и других отраслей промышленности, а тысячи выпускников трудятся на благо процветания страны. Технический исследовательский университет встречает эту юбилейную дату значительными успехами, реализуя многочисленные научные проекты и программы.

«Для того чтобы страна была развитой, наша молодежь должна участвовать в развитии науки и владеть современными технологиями. В этой связи на вас возлагается особая ответственность. Уверен, что вы с честью справитесь с этой задачей и будете воспитывать подрастающее поколение в духе знаний и научных поисков», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Поздравительные адреса в честь юбилейных дат также направили председатель Сената Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, ректоры зарубежных вузов, руководители крупных промышленных предприятий. Приветствуя участников торжественного вечера, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что сегодня Глава государства уделяет особое внимание развитию науки и образования в стране, вопросам финансирования этой сферы, создания инфраструктуры, сотрудничества с зарубежными вузами. За последние годы в три раза увеличены средства, направляемые на научные гранты. Только в главном техническом вузе страны за 2,5 года реализуются 95 грантовых программ на сумму около 30 млрд тенге.

Торжественный вечер завершился праздничным концертом, в котором приняли участие Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы под управлением Бекболата Абдиберикулы, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, солист театра «Астана Опера», лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», выпускник Satbayev University Расул Жармагамбетов, творческие коллективы.

Также отметим, что в первой половине этого знакового дня состоялось открытие нескольких научных лабораторий, в частнос­ти Customized Fab Lab of MIT – лаборатории, созданной по стандартам Массачусетского технологического института (MIT). Это высокотехнологичный центр, где студенты, ученые и инженеры на современном оборудовании смогут реализовать свои самые смелые идеи. Новая лаборатория оснащена 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением (ЧПУ), программным обеспечением для проектирования и моделирования. Все это – часть глобального международного сообщества лабораторий, основанных по стандартам MIT, объединяющего более 2 тыс. подобных инновационных цент­ров по всему миру.

По словам руководителя Customized Fab Lab ассоциированного профессора PhD по машиностроению Руслана Муканова, кроме разработки студенческих проектов здесь будет уделяться большое внимание передаче студентам квалификаций цифрового инженера-конструктора, реверс-инженера и оператора станков с ЧПУ. В лаборатории установлены самый большой 3D-принтер в Казахстане, оборудование для трехмерного сканирования, полная технологическая линия для создания прототипов и уникальный обрабатывающий центр компании DMG MORI. Все это расширяет возможности лаборатории, позволяя использовать ее не только для учебных целей, но и для реальных производственных задач и коммерческих проектов.

– Человек, работающий в этой лаборатории, может поехать в любую страну мира, где есть подобные Fab Labs, и продолжить свою деятельность там. Он таким образом становится частью глобального международного процесса в цифровизации производства, – отметил Руслан Муканов.