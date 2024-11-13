В Satbayev University отметили 90-летие вуза и 125 лет со дня рождения академика Каныша Сатпаева
2
Юбилейные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику выдающегося казахстанского ученого, геолога, основоположника отечественной науки Каныша Сатпаева. В торжественном вечере приняли участие депутаты Парламента, руководители государственных структур, Национальной академии наук, Национальной инженерной академии, выдающиеся ученые, общественные деятели и зарубежные гости, коллектив вуза и студенты.