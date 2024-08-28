В селах строят врачебные амбулатории

Медицинские учреждения возводятся в двух селах Есильского района Акмолинской области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Фото: райакимат

Таким образом, еще больше сельчан будут обеспечены первичной медико-санитарной помощью, повысится для них доступность профилактичес­ких и скрининговых осмотров, как и возможность раннего выявления заболеваний.

Новые СВА появятся в селах Аксай и Свободное, жителям которых медицинские услуги сейчас оказывает только один врач общей практики, принимая людей в приспособленном здании.

Каждая из новых амбулаторий сможет принимать до 45 пациентов в день.

По словам главного врача Есильской районной больницы Азамата Кожахметова, во врачебных амбулаториях будут работать по одному врачу общей практики и по три медсестры.

Обе СВА, соответствующие всем современным требованиям, оснастят необходимым медицинским оборудованием. В обеих откроются и дневные стационары.

Стоимость строящегося объекта в селе Свободное составляет 320,3 млн тенге, в селе Аксай – 325,9 млн тенге. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

На сегодняшний день в Есильском райо­не функционирует семь сельских врачебных амбулаторий.