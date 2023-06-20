В Сенате обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества

Международное сотрудничество, Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Аскар Шакиров провел встречу с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Стороны обсудили перспективы и состояние двусторонних отношений, в том числе в сфере межпарламентского взаимодействия. Было отмечено, что важным сегментом двустороннего взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество, которое имеет положительную тенденцию роста: увеличение товарооборота на 72% и японских инвестиций в экономику Казахстана на 34,5%.

Сенатор подчеркнул, что Казахстан и Япония имеют аналогичные позиции по многим вопросам международной повестки дня. Наша страна заинтересована в дальнейшем расширении партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основах, в частности в рамках диалоговой площадки Центральная Азия + Япония.

Была выражена готовность казахстанских парламентариев развивать взаимодействие с японской Парламентской лигой дружбы с Казахстаном, которая вносит значительный вклад в активизацию казахстанско-японских отношений.

Посол, отметив важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнул, что Япония с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами рассматривает Казахстан в качестве своего надежного политического и экономического партнера.

 

 

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